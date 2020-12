Stavanger krever at somaliere koronatester seg før de går på jobb

Somaliske helseansatte i Stavanger kommune har fått beskjed om å levere negativ covid-19 prøve før de kommer på jobb. Det får somaliere til å reagere.

Foto: Jon Ingemundsen

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

– Selv om vi anbefaler folk å ha lav terskel for å teste seg, kan du ikke be alle med somalisk bakgrunn om å teste seg bare fordi de tilhører det somaliske miljøet. Det bidrar til fordommer og stigmatisering, sier Abdirahman Omar Moallim til NRK Rogaland.

Moallim representerer organisasjonen Unge minoriteter.

Over 220 personer har blitt bekreftet smittet i Stavanger siden lille julaften. Flere av disse har somalisk bakgrunn. Likevel reagerer Moallim på at Stavanger kommune nå ber ledere sende ut meldinger spesifikt til sine somaliske ansatte om at de må levere inn en negativ covid-19-test før de får komme på jobb.

– De sier de får tekstmeldinger fra deres ledere og sjefer som ber dem om å holde seg hjemme eller teste seg, selv om de ikke har vært i nærkontakt med noen som har fått påvist smitte. Og selv om de ikke har vært på reise. De har egentlig ingen grunn til å teste seg eller være hjemme, sier Moallim til NRK.

Eli Karin Fosse, direktør for helse og velferd i Stavanger kommune Foto: Kristian Jacobsen

Eli Karin Fosse, direktør for helse og velferd i Stavanger kommune, forklarer at kommunen flere ganger har rettet tiltak mot spesifikke grupper, for eksempel vikarer fra Sverige, tudenter som kom fra Oslo og skulle jobbe i helsesektoren, folk som har vært på reise i utlandet.

– Dette er den eneste måten vi kunne gjøre det på. Jeg ser at dette har sider som gjør det vanskelige for en folkegruppe i Stavanger. Det ønsker vi ikke. Men i en avveining om hensynet til å beskytte de mest sårbare brukerne våre, og det å ta hensyn til om noen kan føle at det er stigmatiserende, så har vi måttet ta hensyn til brukerne våre, sier Fosse til NRK.