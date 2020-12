Siktet mann i 30-årene nekter straffskyld for drap

En mann i 30-årene er siktet for drap etter at en kvinne døde i en brann på Ålgård sent mandag kveld. Han har forklart seg men erkjenner ikke straffskyld.

Kvinnen og den drapssiktede mannen var ikke i familie, men kjente hverandre, opplyser politiadvokat Fredrik Martin Soma Foto: Carina Johansen

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Kvinnen, som er i 60-årene, døde i natt på Stavanger universitetssjukehus. Hun hadde skader som ikke var forenlig med brannskader, opplyste politiadvokat Fredrik Martin Soma på en pressebrifing tirsdag morgen.

Politiadvokaten sier at mannen og kvinnen kjente hverandre, men de var ikke i familie.

Politiet har avhørt siktede, men politiadvokaten ønsker ikke å gå inn på hans forklaring.

Nye avhør i dag

Det er gjennomført en rekke avhør, og flere vitner vil bli avhørt i løpet av dagen. Det er også gjennomført tekniske undersøkelser på åstedet, og disse vil fortsette utover dagen. Den siktede vil også bli avhørt på ny i løpet av dagen.

Forsvarsadvokat for siktede 30-åringen er Vegard Bråstein.

Drapet ble oppdaget etter at en nabo meldte fra om brann i en vertikaldelt bolig i Nilsabakken på Ålgård ca. klokka 22.20 mandag kveld. Nødetatene var raskt på stedet, og brannvesenet fikk kontroll på brannen. Da kvinnen i 60-årene ble hentet ut, ble det oppdaget skader på henne som tydet på drap.

Ifølge Soma er det foreløpig ikke klart om det bodde andre enn den drepte kvinnen på adressen.

Lette etter navngitt mann

Politiet satte i gang søk, og ganske raskt lette de etter en navngitt person. Like over midnatt ble han pågrepet på en annen adresse på Ålgård.

Soma vil ikke gå inn på hvordan den nå siktede mannen i 30-årene kom i politiets søkelys.

– Mannen er kjent av politiet fra tidligere, sier Soma. Som ikke vil kommentere om han er tidligere straffedømt eller hvordan politiet kjenner til ham.

– Det er foreløpig heller ikke klart hvilken tilknytning han har til adressen der han ble pågrepet.

Soma sier også at det er for tidlig å si noe om hvorvidt brannen var påsatt.

Den drapssiktede ble pågrepet av bevæpnet politi i en bolig på Ålgård like over midnatt. Foto: Filip Blaauw

Fra politiets søk bak Veveriet. Foto: Filip Blaauw

Les også Mann drapssiktet etter brann på Ålgård