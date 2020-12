Den nye kraftlinja til Lyse Elnett skal gå i dagen og vil komme i skogen rett her bak, viser politikerne Fridtjof Helland (H), til venstre, Åslaug Årsland Grude (Sp) og Ove Horpestad (H), der de står like ved Tinghaug, den historiske plassen i Klepp. Et enstemmig formannskap ber om at linja legges i kabel. Foto: Geir Sveen