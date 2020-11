- Folk er lei av vanlig reklame, nå er det historier som selger og gir bedre priser

Siri Lea forteller at byasser blir fascinert av historier om hvorfor plommen i egget er gul og når de får se den korte avstanden det er mellom kua og osten de lager på Varhaug. Foto: Fredrik Refvem

Vi er ikke lenger de samme kundene som vi var for noen tiår siden. Nå er det de som klarer å knytte historier og opplevelser til produktene som har suksess. Det gjelder både for store bedrifter og for hun som selger ost fra gården.