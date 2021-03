Østraadt-tomta: Investeringer på 3 milliarder kroner og nær 700 boliger

Etter årevis med planlegging er Per O. Navestad nå endelig på jakt etter samarbeidspartnere. Langs Gandsfjorden og Strandgata er planen nær 700 nye boliger.

Østraadt-tomta ligger om lag én kilometer fra Sandnes sentrum. Per O. Navestad håper noen av de store utbyggerne fatter interesse for området. Foto: Fredrik Refvem

Camilla Bjørheim Journalist

Publisert: Publisert: Nå nettopp

– Å utvikle dette store området betyr en investering på om lag 3 milliarder kroner. Dette blir et sentralt, urbant og moderne område med bussveistopp – en kjempeinvestering i Sandnes. Jeg håper noen av de store aktørene synes det er spennende å bli med, sier daglig leder i Østraadt Havn Per O. Navestad.

Helt siden Østraadt Idland-familien solgte industriproduksjonen sin i 2006, har planen vært å utvikle havneeiendommen i Norestraen sør i Sandnes til boliger.

Det som i dag er grå betong, enorme industribygninger, rester av stein og betong, skal forvandles til boligblokker, rekkehus, strandkant og promenader.

Det meste av planområdet eies av O.C Østraadt. Solon eiendom har en eierandel sør i planområdet, mens Sandnes kommune eier en liten del nord i planområdet.

Denne uken ble reguleringsplanen behandlet for andre gang i utvalg for by- og samfunnsutvikling i Sandnes. Saken gikk gjennom uten debatt.

– Vi hadde første møte om saken med kommunen i 2007. Det er godt at reguleringsplanen nå endelig går gjennom. Nå kan vi starte å jobbe mot markedet, sier Navestad, som de siste fem-seks årene har vært eneste ansatte på kontoret i Strandgata 51.

Årsaken til at det har tatt lang tid, er blant annet mange og lange runder om plasseringen av bussveien. Området markedsføres som Østraadt Havn.

Det gamle industri- og havneområdet langs Strandgata skal bli til boliger, næring og park. Link arkitektur har laget områdeplanen. Foto: Ensign

Dette er planene for det gamle industri- og havneområdet som strekker seg fra Strandgata 41 i sør til Altona Brygge i nord:

Totalt 74.000 kvadratmeter bruksareal.

Om lag 660 boliger – som kan økes til 700 hvis det ikke bygges bo- og aktivitetssenter.

Grøntområder og stier langs sjøen.

Aktive fasader langs bussveien som skal bygges i Strandgata.

Området er på om lag 93 dekar medregnet utfylt areal.

Reguleringsplanen ble endelig vedtatt i kommunestyret mandag.

– Området må bygges ut over tid, men har vi medvind, kan vi begynne med grunnarbeid og salg i 2022/2023, sier Navestad.

Det planlagte boligområdet ligger ikke langt fra tomta der forretningsmannen Lars Berland har planer om et folkebad.

LES MER OM DET HER: Sandnes-entreprenør vil lage spektakulært folkebad langs Gandsfjorden