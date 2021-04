Bymiljøpakken må overføre millionbeløp til Ryfastsambandet

Felles timesregel for kjøring gjennom Hundvågtunnelen, bildet, og bomstasjonene på Nord-Jæren, belaster Bymiljøpakken økonomisk. Fredrik Refvem

De tre siste månedene det er tall for, viser at bilistene la igjen 42,7 millioner kroner mindre i de 38 bomstasjonene enn i de samme månedene for ett år siden. Fra februar må Bymiljøpakken også gi fra seg millioninntekter.

