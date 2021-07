BT-redaktør sier omstridt 22. juli-kronikk ikke ville stått på trykk i dag

Ap utnytter 22. juli i et velregissert politisk spill, sto det i en kronikk i Bergens Tidende i 2012. Ifølge kulturredaktøren, ville ikke innlegget passert nå.

Flere medier har fått kritikk for å ha skapt et vanskelig debattklima for overlevende etter terrorangrepene i regjeringskvartalet og på Utøya i 2011.

– Vi ville ikke ha publisert denne kronikken i dag. Den er et usaklig personangrep på Eskil Pedersen. Den ville ikke ha passert debattgruppens faktasjekk og kvalitetssjekk fordi den tillegger Eskil Pedersen, AUF og Arbeiderpartiet politisk tvilsomme motiver og fremstår konspiratorisk, sier kulturredaktør Frode Bjerkestrand til Kampanje.

Tidligere skipsreder Dan Odfjell står bak kronikken, og Dagbladets Marie Simonsen har trukket den fram i en kommentar der hun skriver at pressen har spilt en sentral rolle i å kneble AUF etter terrorangrepet.

Bjerkestrand sier at han ikke kan svare på hvorfor Odfjells kronikk kom på trykk i 2012, og at han ikke kjenner til vurderingene som ble gjort.

– Vi må gjøre et grundig arbeid for å finne ut hvordan vi har påvirket debattklimaet etter 22. juli, sier han.

Flere har den siste tiden kritisert mediene for å ha gjort debattklimaet vanskelig for de overlevende i kjølvannet av 22. juli. Tirsdag beklaget Dagens Næringsliv-redaktør Amund Djuve en lederartikkel fra høsten 2011, hvor det sto at terrorofrene hadde et ansvar når de ytret seg i det offentlige rom.