If: - Pust med magen. Bileiere får markedsverdien av bilen

If har allerede betalt ut den første forsikringssummen etter brannen ved Stavanger lufthavn, Sola. Nå beroliger de kundene med at alle vil få tilbake markedsverdien av bilen.

Håkon Jonassen Norheim Journalist

Flere bileiere som har hatt bilen stående på Sola sa onsdag til Aftenbladet at de fryktet å tape mye penger etter storbrannen i parkeringshuset ved Stavanger lufthavn, Sola. De fryktet at forsikringssummen ikke ville stå i stil med bruksverdien.

Trolig har over 300 biler gått tapt etter brannen, men ifølge informasjonsrådgiver i If, Sigmund Clementz, kan bileierne puste med magen. Forsikringssummen vil stå i stil med bruksverdien av bilen, og at bilen ikke vil bli vurdert etter ligningsverdien som blant annet står hos Skatteetaten.

– Forsikringssummen vil være det som er normal markedsverdi. Altså det som markedet ville betalt for bilen. Vi tar en vurdering ut fra alder, tilstand og kilometerstand og finner ut hva en tilsvarende bil ville blitt solgt for hos Finn eller en bruktbilforhandler, sier Clementz.

Han snakker på vegne av If, men forklarer at dette er de normale rutinene hos alle de store forsikringsselskapene.

Sigmund Clementz, informasjonsrådgiver i IF, beroliger kundene med at alle vil få tilbake markedsverdien på bilene sine. Foto: KILIAN MUNCH

Har løst inn den første bilen

If løser inn rundt 5000 biler årlig, og får vurderinger gjort av erfarne skadeinspektører som har dette som sitt daglige arbeid. Han forklarer at en stor hendelse som dette ved Stavanger lufthavn, Sola ikke vil spille inn på hvordan bilen blir verdisatt.

– Det er sjelden det kommer klager eller uenighet på forsikringsoppgjøret. Men i de tilfeller hvor det skjer, kan kundene komme med begrunnelser eller god dokumentasjon på hvorfor det er feil, sier Clementz.

– Så folk kan slappe av?

– Folk kan puste med magen. Vi har faktisk løst inn den første bilen allerede, sier han.

Det har foreløpig ikke vært mulig for verken If eller bileiere å komme inn i parkeringshuset for å se om deres biler er totalskadde, men noen biler har de hatt mulighet til å se at har brent opp. Derfor har de tilbudt flere bileiere å løse inn forsikringssummen. Flere har imidlertid nektet.

– De har hatt et sterkt ønske om å se bilene selv. Det har overrasket oss noe. Det er praktisk talt ikke noe igjen av bilene. Det kan selvfølgelig dreie seg om følelser, sier han.

Kan ikke hente ut lister

If har hatt folk på skadestedet siden onsdag formiddag. Der kommer de til å være også til å være i dagene fremover. De håper å kunne innløse flere biler i løpet av uken, men utfordringen er at bilene er utilgjengelige på parkeringshuset. Først når parkeringshuset blir frigitt vil forsikringsselskapene få fullstendig overblikk.

– Det er en god miks av biler som er brent opp, delvis brannskadde, biler med slukkeskader og en god del biler med røyk- og sotskader. Det tar tid å få det fullstendige overblikket over skadesituasjonen, sier han.

– Parkeringsselskapet Apcoa har vel oversikt over hvem som har parkert bilene inne i parkeringshuset. Kan dere ikke bare hente ut listene herfra?

– Det skulle man tro, men på grunn av streng GDPR-lovgivning er det ikke mulig å dele disse listene. Slik skal de også være. Så om folk lurer på hvorfor de ikke blir kontaktet av forsikringsselskapene, er dette grunnen.

Publisert: Publisert 9. januar 2020 09:41 Oppdatert: 9. januar 2020 10:34