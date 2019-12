Slik blir de nye bussprisene fra nyttår

Billettprisene behandles årlig av fylkestinget.

Omordtillegget innføres i Ryfylke Sør fra 1. januar.

Prisen for sykkel om bord vil bli samme som for barn/student/honnør.

vil bli samme som for barn/student/honnør. Enkeltbilletten for en sone økes fra 37 til 38 kroner, to soner fra 67 til 73 kroner og tre eller flere soner fra 97 til 108 kroner.

for en sone økes fra 37 til 38 kroner, to soner fra 67 til 73 kroner og tre eller flere soner fra 97 til 108 kroner. 24-timersbilletten for en sone økes fra 90 til 95 kroner, to soner fra 140 til 145 kroner og tre eller flere soner fra 190 til 195 kroner.

for en sone økes fra 90 til 95 kroner, to soner fra 140 til 145 kroner og tre eller flere soner fra 190 til 195 kroner. 7-dagersbilletten for en sone økes fra 280 til 290 kroner, to soner fra 420 til 430 kroner og tre eller flere soner fra 560 til 570 kroner.

for en sone økes fra 280 til 290 kroner, to soner fra 420 til 430 kroner og tre eller flere soner fra 560 til 570 kroner. 30-dagersbilletten for en sone økes fra 720 til 760 kroner, to soner fra 1120 til 1160 kroner og tre eller flere soner fra 1520 til 1560 kroner.

for en sone økes fra 720 til 760 kroner, to soner fra 1120 til 1160 kroner og tre eller flere soner fra 1520 til 1560 kroner. 365-dagersbilletten for en sone økes fra 7200 til 7600 kroner, to soner fra 11.200 til 11.600 kroner og tre eller flere soner fra 15.200 til 15.600 kroner.

for en sone økes fra 7200 til 7600 kroner, to soner fra 11.200 til 11.600 kroner og tre eller flere soner fra 15.200 til 15.600 kroner. Ungdomsbilletten forblir uendret på 299 kroner.

forblir uendret på 299 kroner. Kombibilletten økes fra 2100 til 2150 kroner.

Oversikten er hentet fra Kolumbus sin nettside.

HjemJobbHjem har blitt dyrere for dem som bruker ordningen over mer enn en sone. I september ble det nemlig bestemt at prisen øker med 300 kroner for dem som reiser over to soner og med 600 kroner for dem som reiser over tre soner.