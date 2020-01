Tilrettelagte boliger: – Vi kan ikke bygge Rolls-Royce-standard

Formannskapet mener åtte boliger for mennesker med

funksjonsnedsettelser til en pris på 53,2 millioner kroner er for dyrt og ber om billigere løsninger.

Sandnes kommune skal bygge åtte boliger for mennesker med funksjonsnedsettelse, men prosjektet er for dyrt, mener politikerne. Foto: Asplan Viak

Julie Teresa Olsen Journalist

35 personer venter på tilrettelagt bolig i Sandnes. Det er derfor stort behov for de åtte planlagte boligene i Olsokveien som skulle stått ferdig i løpet av 2021. Men nå blir prosjektet utsatt på grunn av pris.

Byggeregnskapet som skulle behandles i formannskapet viser en at de åtte boligene koster 53,2 millioner kroner, som er 6,7 millioner kroner mer enn rammen i gjeldende økonomiplan.

Martin S. Håland (Sp) var den første som stilte spørsmål om prisen.

– Når kvadratmeterprisen er i overkant av 70.000 kroner, blir det for dyrt. Vi bør sende saken tilbake og si at vi legger til grunn rammene i vedtatt økonomiplan, sier Håland, og la frem forslag fra Sp, Ap, Frp og FNB om at byggeprogrammet ikke godkjennes, men at det utarbeides et nytt forslag.

Ellen Karin Moen (FNB) Foto: Pål Christensen

– De færreste bor i passivhus

– Det er uheldig at kommunen må lage Rolls Royces-boliger. En varmepumpe vil være vel så bra som vannbåren varme. Vi gjør dem nå så dyre at jeg er redd vi vil ha store utfordringer med å skaffe nok boliger til dem som står på venteliste, sier Ellen Karin Moen i FNB.

– Kommunen bygger ikke Rolls-Royce-boliger, men dette handler om verdighet. Det er fornuftige løsninger for folk som skal bo her over lang tid. Dette er hjemmet for mennesker med funksjonsnedsettelser, svarer Oddny Helen Turøy (KrF).

– Skal vi få bort ventelisten på 35 personer, må vi bygge flere boliger, og det har vi ikke råd til med en slik pris, sier Arne Espedal (Ap).

– Det er vel de færreste som bor i passivhus, har solceller på taket, vannbåren varme og nedgravde avfallscontainere, kommenterer Annelin Tangen (Ap) om forslaget som lå på bordet.

– Alle som bygger hus vet at det fort kan balle på seg. Rammene i budsjettet var romslige, men vi tror vi kan se på kostnadene en gang til. Vi har bare en pott som skal fordeles på alle. Dersom noen får Mercedes-løsning, betyr det at andre ikke får noe. Men dette må vi få gjort innen rimelig tid, sier Inger Klippen (H).

Annelin Tangen (Ap). Foto: Fredrik Refvem

Prisen allerede nedjustert

– Ja, det blir dyrt. Men kommunen opererer med nøktern standard, er svaret fra daglig leder Torbjørn Sterri i Sandnes eiendomsselskap, som har utarbeidet planene og byggeregnskapet.

Han er tydelig på at det neppe blir noe av prosjektet dersom det sendes tilbake. Prisen er allerede nedjustert.

– Det er vurdert å kutte på tiltakene som blir problematisert. Det er ikke selve byggingen, men krav i reguleringsplanen som gjør at prisen blir høy. Det mest realistiske er eventuelt å si at det ikke blir bygget boliger her, sier Sterri.

Dermed ba posisjonen om gruppemøte for en ny diskusjon om forslaget.

Posisjonen valgte å fremholde forslaget om å sende byggeregnskapet tilbake. Dermed er det høyst usikkert om og eventuelt når de tilrettelagte boligene blir bygget.

– Jeg er skuffet over at vi sender det tilbake. Behovet er stort og jeg er bekymret for fremdriften, sier Heidi Bjerga (SV).

Forslaget ble vedtatt mot SV og MDG sin stemme.

I samme møte ble også nytt parkeringshus utsatt fordi politikerne mener prisen er for høy.

