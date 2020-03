SR-Bank kutter boligrenten

SpareBank 1 SR-Bank setter ned rentesatsene for boliglån med inntil 0,35 prosentpoeng.

SR-Bank er den første lokale banken som kutter renten på boliglånet. Foto: Pål Christensen

Fredag kuttet Norges Bank styringsrenten med 0,5 prosentpoeng til 1 prosent.

Mandag fulgte SR-Bank etter.

– Vi opplever krevende tider med stor usikkerhet. Vi har valgt å sette ned renten på boliglån med inntil 0,35 prosentpoeng for nye og eksisterende kunder. Endringen gjenspeiler forventet pris på innlån i pengemarkedet etter at Norges Bank på fredag kuttet styringsrenten, sier konserndirektør for personmarkedet Jan Friestad i en pressemelding.

For eksisterende kunder vil renteendringen for boliglån tre i kraft fra 29. april 2020.

Jæren Sparebank og Hjelmeland Sparebank diskuterer muligheten for rentekutt, men har foreløpig valgt å avvente.

Sandnes sparebank har møte om situasjonen mandag og kommer tilbake med mer informasjon i løpet av dagen.

Thor-Christian Haugland, konserndirektør kommunikasjon og bærekraft i SR-Bank ber kunder som allerede nå se at dette blir tøft, om å ta kontakt med banken.

Thor-Christian Haugland, konserndirektør kommunikasjon og bærekraft i SR-Bank. Foto: Jarle Aasland

– Få oversikten

– Jo raskere kunden er med å ta kontakt dersom de ser at dette ikke går, jo flere virkemidler kan vi finne sammen for å få dette til å bære seg. Det enkleste er å be om avdragsutsettelse på boliglånet. Det er noe som letter godt på trykket for de fleste, sier Haugland til Aftenbladet.

Samtidig ber han folk ha litt is i magen.

– Jeg råder alle til å få en god oversikt over økonomien før de trykker på alarmknappen. Vi skal hjelpe så godt vi kan og har flere virkemidler, men jeg tror heldigvis de aller fleste har en robusthet i økonomien, som gjør at de kan stå dette av i en periode, sier Haugland.

SR-Bank har laget en smidigere og enklere prosess for raskt å kunne få innvilget avdragsfrihet på boliglånet. I tillegg har banken, inntil videre, tatt bort omkostningene for å innvilgelse av avdragsfrihet.

Tøft for bedrifter

– Har du lånt inntil 60 prosent av verdien på boligen, får du automatisk avdragsfrihet når du søker. Har du et større lån, er det en lengre prosess. De som ikke automatisk får dette må ta kontakt med oss.

Haugland er glad for at staten nå kommer med en rekke store tiltak, som blant annet full lønn under permittering de første 20 dagene, høyere dagpenger enn vanlig for lavtlønnede og dobling av omsorgsdager for folk som må være hjemme med barn.

– Dette gjør at mange kommer til å klare seg godt i en periode, men det er klart at det tøft for bedrifter som allerede måtte stenge dørene forrige uke. Flere av dem har tatt kontakt for å be om råd og hjelp til å komme gjennom en uoversiktlig periode, forteller Haugland.

Derfor kutter ikke SR-Bank mer

– Hvorfor kutter dere ikke 0,5 prosentpoeng slik som Norges Bank?

– Prisen på penger har ikke falt ned på et nivå som tilsier at vi kan sette ned boliglånsrenten med 0,5 prosentpoeng. Pengemarkedsrenten følger ikke samme kurven nedover som Norges Bank og ingen banker låner penger i Norges Bank, forklarer Haugland.

– Vi sitter ikke her og tenker på hvordan vi kan profittere på denne krisen. Det ville vært helt selvmotsigende. Regningen blir veldig kostbar for oss som bank dersom ikke folk og bedrifter klarer seg gjennom denne krevende perioden. Også banken må ha økonomien på plass slik at vi er robuste nok til å hjelpe kundene våre. Begynner bankene å vakle får vi virkelig problem, legger han til.

Fredag satte DNB ned renten på boliglån med 0,35 prosentpoeng for alle nye og eksisterende kunder. Endringen trer i kraft fra 1. mai.

Ifølge E24 tror flere økonomer at Norges Bank vil kutte renten til null allerede denne uken.

Jæren Sparebank avventer

– Vi følger dette tett og kommer til å ta en avgjørelse etter mandagens møte i Norges Bank. Vi ser at det er grunnlag for å sette renten, men tar en endelig vurdering når vi ser hva som blir den nye styringsrenten. Dette blir avgjort i løpet av en dag eller to. Vi følger markedet og vil sørge for at våre kunder får konkurransedyktige betingelser, sier Tor Egil Lie, administrerende direktør i Jæren Sparebank.

Så langt er det få som har bedt om betalingsutsettelse eller avdragsfrihet, men Lie er forberedt på stor pågang de neste ukene.

Jæren Sparebank har så langt ikke kuttet boligrenten. Foto: Ove Heimsvik

– Vi har hatt noen henvendelser, men ikke mange. Vi regner med det kommer betydelig flere når folk blir permitterte, sier Lie.

– Hva gjør dere for å hjelpe kundene i en vanskelig situasjon?

– Vi vet jo at dette ikke er over om 14 dager. Dette er nok bare starten på noe langvarig. Vi forbereder oss på samtaler om betalingsutsettelser og avdragsfrie perioder. Vi er villige til å strekke oss langt for å bidra til å holde hjulene mest mulig i gang, slik at næringslivet er oppe og går snarest mulig, sier Lie.

Diskuterer kutt

Også Hjelmeland Sparebank avventer et eventuelt rentekutt.

– Det er noe vi ser på i disse dager, svare banksjef Susanna Poulsen i en e-post til Aftenbladet.

– Hvorfor venter dere?

– Det kan jeg ikke svare på siden vi diskuterer et eventuelt rentekutt i disse dager, svarer Poulsen.

Så langt har få kunder tatt kontakt med behov for å avdragsfrihet og betalingsutsettelse, men banken er forberedt på at våre kunder treng hjelp og vil strekke oss langt for å yte den

Frykter dere at bedriftskunder vil gå konkurs?

– Det er vanskelig å svare på det nåværende tidspunkt. Noen kunder vil bli direkte og indirekte berørt av denne krisen, og enkelte kunder er vi forberedt på vil få utfordringer. Banken vil også her strekke seg langt og gjøre det vi kan for å hjelpe våre kunder i en vanskelig situasjon, svarer Poulsen.

