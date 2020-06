– Min døde venn var godhjertet fra innerst til ytterst

Rami M. Alturjeman var både venn med og rådgiver for den avdøde syreren. Hele onsdagen ble han nedringt fra det syriske miljøet, som ville vite mer om dobbeltdrapet på Storhaug. Foto: Lars Helle

STAVANGER: Med få timers mellomrom syklet den drepte syreren og Rami M. Alturjeman over grensen til Norge fra Russland høsten 2015. Like etter knyttet de et evig vennskap.