16-åring fikk krav på 860 kroner, Kolumbus endrer praksis

Totalt er det tilbakelagt 420.000 kilometer med de 300 nye bysyklene siden februar i år. Kolumbus vil gjerne at også ungdom skal få bruke de populære syklene. Foto: Kolumbus

Kolumbus vil gjerne at også 16- og 17-åringer skal få bruke bysyklene, men vedgår at leieavtalen må endres for å unngå at barn setter seg i gjeld.