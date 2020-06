Regjeringen legger fram nye reiseråd

Torsdag ettermiddag gir regjeringen en oppdatering om reiser og koronasituasjonen.

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

NTB

Dette kom fram under pressekonferansen:

*Gotland oppfyller ikke lenger smittekravene. Det betyr at alle reiser til Sverige fra og med i dag medfører karantene for nordmenn.

*Nordmenn slipper karantene etter Europa-reiser fra 15. juli. Med forbehold om at landene har en tilfredsstillende smittesituasjon. Dette blir forløpende vurdert.

*Kravet for at et land anses som trygt, er blant annet at landet må ha under 20 koronasmittede per 100.000 innbygger.

*Erna Solberg anbefaler derfor fortsatt ferie i Norge dersom du vil ha en forutsigbar sommer.

*Med dagens smittesituasjon ville Tyskland vært grønt, Portugal rødt og Spania grått - fordi vi ikke vet nok om situasjonen der ennå, sier helse og omsorgsminister Bent Høie.

*Alle som reiser til Europa på ferie må være forberedt på at de kan havne i karantene når de kommer hjem, sier Høie.

*Det er umulig å forutse hvordan situasjonen vil utvikle seg. Men når vi nå har satt en dato, håper vi at europeiske turister vil begynne å returnere til vårt langstrakte land, sier næringsminister Iselin Nybø.

På pressekonferansen stiller statsminister Erna Solberg, næringsminister Iselin Nybø, helseminister Bent Høie og utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

Også assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad og fagdirektør Frode Forland fra Folkehelseinstituttet vil stille på pressekonferansen.