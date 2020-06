Regjeringen varsler nye reiseregler

Torsdag ettermiddag skal regjeringen gi en oppdatering om reiser og koronasituasjonen.

NTB

Fra 15. juni kan nordmenn reise på ferie til alle land i Norden, men bare til områder der smittepresset er akseptabelt. Alle regioner i Finland, Island, Grønland, Færøyene og Danmark oppfyller i dag de norske kriteriene. For Sverige er det imidlertid bare Gotland som tilfredsstiller kravene.

Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle andre land.

På pressekonferansen fredag ettermiddag stiller statsminister Erna Solberg, næringsminister Iselin Nybø, helseminister Bent Høie og utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

Også assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad og fagdirektør Frode Forland fra Folkehelseinstituttet vil stille på pressekonferansen.

Ifølge DN kommer regjeringen til å kunngjøre at de åpner for Europa-reiser for nordmenn fra og med 15. juli.