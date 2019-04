– Det var ikke forbudt å fyre

– Det var ikke forbudt å sette fyr i Sokndal den 14. april, sier Brian Skjefrås, ansvarlig for brennelaget i Hellersheia i Sokndal.

Årsaken til skogbrannene i Sokndal er ikke klartlagt ennå.

Hans 15 mann store lag gjennomførte bråtebrann i Sokndal palmesøndag, dagen etter at 14 kommuner nord i fylket hadde konkludert motsatt: At det var for farlig å tenne opp bål eller eller fyre bråtebrann. Totalforbudet ble innført av Rogaland brann og redning, men gjaldt ikke Sokndal, som har eget brannvesen.

– Vi visste ikke om totalforbudet. Jeg snakket med Sokndal brann og redning dagen før, om kvelden lørdag 13. april, om det var greit at vi gikk ut. For min del så var det pr. definisjon lov, sier Skjefrås, til daglig advokat i Egersund.

Privat

– Og vi vet ikke om det var denne bråtebrannen som forårsaket den østlige tarmen av storbrannen i Sokndal, presiserer han.

Det var spredningen av brannen i Hellersheia fra 23. april som førte til at deler av bygda Hauge måtte evakueres.

– Visste ikke om totalforbudet

– Når du snakket med brannvesenet lørdag 13. april, snakket dere om den økte brannfaren i distriktet?

– Nei. Spørsmålet var om vi kunne brenne i det konkrete området hvor det verken var hus eller andre bygninger som kunne ta skade, og hvor det var veier, fjell og vann i mellom. Sett i ettertid brant bråtebrannen som den skulle. Egentlig brant den mindre, for vi valgte å stoppe den underveis.

– Blir det ikke feil å si at dere ikke kunne ha forutsett brannfaren, når brannvesenet i Rogaland og de to nærmeste kommunene vurderte faren så høy at de nedla totalforbud mot brenning dagen før dere gikk i gang med bråtebrenning?

Jan Inge Haga

– Nei, for min del visste jeg jo ikke om de vurderingene i Rogaland brann og redning.

– Men du så på værmeldingen?

– Ja, men det er ikke nødvendigvis sånn at man alltid ser på alle detaljer om vær og vind for det. Og dette området var avgrenset. Og det som i dette tilfellet var vanskelig å forutse er var hva som ville skje åtte dager fram i tid. Så jeg mener at palmesøndag, da det var minus to grader om morgenen, var det vanskelig å se for seg at det senere kunne blåse opp til brann, sier han, og presiserer igjen at brannårsaken i Sokndal ikke er påvist.

– Sjekket med drone

Som Aftenbladet skrev forrige uke er det lokale brannvesenets og politiets teori at glør fra bråtebrenning rett før påske blåste opp til storbrannen en drøy uke senere. Brannvesenet ble orientert om bråtebrenning også vest for Hauge i Dalane. Også der, rundt Heggdalsheia, brant det under storbrannen. Aftenbladet har ikke fått kontakt med lederen for det brennelaget.

Brian Skjefrås sier laget forsikret seg om at all ild var slukket og at det ikke var røyk i Hellersheia mandag morgen 15. april. Dette er åtte dager før storbrannen brøt ut – blant annet i Hellersheia.

– Vi trengte ikke hjelp av brannvesenet. Vi var 15 stykk, og hadde en gjødselsvogn med 11.000 liter vann parat, slik vi alltid har. Vi sjekket området fortløpende med drone mens vi holdt på. Vi så underveis at det var mer energi og varme i grunnen enn vi hadde trodd. Derfor brant vi mindre enn vi hadde tenkt. Og vi avgrenset brannflatene så godt vi kunne, for ikke å holde på lenger enn nødvendig.

– Vi sjekket brannen hele søndag kveld. Vi hadde brannvakt om natta. Og vi sjekket mandag morgen. Da var det ikke mer ild eller røyk, sier Skjefrås.

Anders Minge

– Utenfor vår fatteevne

– Du mener dere ikke kunne ha forebygget storbrannen?

– Nei. Jeg ser at brannsjefen i Rogaland sier det er viktig at de som driver med bråtebrenning har kunnskap om det rent brannfaglige. Det er helt sikkert sant. Men jeg mener at det som skjedde her ikke er noe vi med rimelighet kunne forutse.

– Hva kunne dere ikke forutse?

– Vi kunne ikke forutse at det de neste åtte dagene kun skulle være tørt vær, og at vinden gjorde at brannen blåste opp igjen. Det var ikke mulig å se da vi fyrte palmesøndag morgen, da det var to minusgrader, at det skulle få de følgene det nå har fått. Det strakk seg langt utenfor vår fatteevne, da vi gikk på is, at det skulle gå åtte dager og så blåser det opp igjen i en vindstyrke så sterk at det tok fyr.

Han presiserer igjen at det ikke er sikkert av bråtebrannen var årsaken til brannen.

Marie von Krogh

Ønsker bedre beredskap

Han håper uansett storbrannen fører til en diskusjon om både bråtebrenning og brannberedskap.

Han har selv fremmet en rekke forslag til kommunen. Han ønsker blant annet at kommunen stiller med to beredskapstilhengere. Én med sugeslanger som kan fylle gjødselhengerne til bøndene full med vann på kort tid. Én med utstyr for bråtebrennelag. Han mener også at kommunen bør kjøpe en gjødselsvogn som en del av brannberedskapen, som et supplement til brannvesenets utrykningsbiler. For det andre mener han bøndene og brannvesenet én gang i året bør ha en felles øvelse. Et annet forslag er at det bør brennes bråtebrann oftere og på flere steder, gjerne i samarbeid med brannvesenet. For øyeblikket er det flere områder nær bebyggelse overgrodd, noe som utgjør en risiko for brann.