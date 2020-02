Høyresiden i strupen på Sakariassen

I et brev til ordføreren retter lederne av de fem mindretallspartiene i Stavanger krass kritikk mot Eirik Faret Sakariassen (SV).

Eirik Faret Sakariassen (SV) får kritikk for å være kritisk mot private kommersielle barnehager. Foto: Tommy Ellingsen

Hilde Moi Østbø Journalist

Sakariassen er leder av utvalg for oppvekst og utdanning, og har flagget tydelig at han er kritisk til kommersielle private barnehager.

– Han har faktisk et overordnet arbeidsgiveransvar for barnehagene, men opptrer ikke som en leder. Han mobber og henger ut noen som gjør en ærlig og god jobb, mener John Peter Hernes (H).

John Peter Hernes mener at Eirik Faret Sakariassen bruker et tall han vet er feil. Foto: Pål Christensen

Han er en av fem gruppeledere som har signert et brev som ble sendt til ordføreren onsdag 12. februar.

«Vi er bekymret over arbeidsmetoden og framferden til Sakariassen,» skriver de blant annet i brevet.

«Ledende folkevalgte i Stavanger må opptre med anstendighet og må bidra til at fullstendige informasjonsgrunnlag gis til mediene, ikke det motsatte,» heter det videre.

Brevet er foruten Hernes signert Henrik Halleland (KrF), Jan Erik Søndeland (V), Karl W. Sandvig (Pp) og Leif Arne Moi Nilsen (Frp).

Million-diskusjon

Bakgrunnen for reaksjonen er en diskusjon rundt tallene fra en revisjonsrapport om private barnehager som ble behandlet i utvalg for oppvekst og utdanning onsdag. Saken utløste en opphetet debatt. I saken fra administrasjonen kommer det fram at de private barnehagene i Stavanger i 2017 tok ut 21 millioner kroner i konsernbidrag eller utbytte. Det meste av pengene ble imidlertid tilbakeført til barnehagene året etter, noe som ikke kom fram.

De 21 millionene ble omtalt i Rogalands Avis, der også utvalgslederen uttaler seg. Det kommer fram i slutten av saken at pengene ble tilbakeført. Likevel har Eirik Faret Sakariassen på sin Facebook-side lagt ut en utregning av hva annet barnehagene kunne brukt 21 millioner på. Han mener pengene kunne blitt brukt på blant annet 46 spesialpedagoger, 48 barnehagelærere eller 10.000 sandkasser.

Skjermdump fra Eirik Faret Sakariassens Facebook-side. Innlegget er lagt ut 12. februar, etter møtet i utvalg for oppvekst og utdanning. Foto: Skjermdump Facebook

Dette reagerer Hernes på.

– Dette er regelrett løgn, og han bruker et tall han vet er feil. Hadde alle disse barnehagene blitt gjort om til kommunale, ville det ikke vært noe overskudd. Enten skjønner han det ikke, eller så bruker han tallet bevisst for å villede, sier Hernes.

– Mobber ikke

Eirik Faret Sakariassen mener det er feil at han mobber ansatte i private barnehager.

– Jeg har verken mobbet eller hengt ut noen, og har aldri noensinne sagt noe ufordelaktig om noen som jobber i private barnehager. Jeg skjønner at de bruker dette bevisst i et retorisk spill for å unngå en debatt om vi skal ha private kommersielle barnehager eller ikke. Vi kan ikke ha det sånn at store konsern som tjener millioner hvert år skal være hevet over samfunnsdebatten, sier han til Aftenbladet.

Han påpeker at han som leder for utvalg for oppvekst og utdanning ikke har et arbeidsgiveransvar for de private barnehagene, bare for de kommunale.

– De private har en driftsavtale med Stavanger kommune, og drives av selskaper som har arbeidsgiveransvaret, sier han.

Skattekroner

Sakariassen sier han står for det han har sagt og mener han uttaler seg på en akseptabel måte.

– Jeg registrerer brevet til ordføreren, men mener jeg ikke har uttalt meg på en måte jeg ikke kan stå inne for. Jeg stiller spørsmål ved driftsform og pengeforflytning, og det kommer jeg til å fortsette å gjøre. Høyresiden er uenige i det, men dette er flertallets politiske profil.

Sakariassen sier han ikke vil ha en naiv holdning til hva pengene som overføres i private barnehager brukes på.

– Dette er offentlige skattekroner, og det er min jobb å være nøye med hvordan pengene forvaltes.

Han understreker at han i sin Facebook-status har presisert at pengene ble tilbakeført, og mener det likevel ikke er villedende å bruke tallet 21 millioner.

– Hele poenget her er at det tas konsernbidrag og at dette brukes til å styrkes holdingselskapets egenkapital. En offentlig debatt om det er betimelig.

– Full tillit

Ordfører Kari Nessa Nordtun (Ap) skriver dette i en sms til Aftenbladet:

«Jeg har full tillit til utvalgslederne i vårt politiske samarbeid. Dette handler om en politisk ytring i et komplekst saksbilde.

Jeg har vært i Paris på reise de siste dagene, og har derfor bare registrert henvendelsen fra opposisjonen.

I Stavanger er vi avhengige av både kommunale, private og idelle barnehager for å gi et godt tilbud til våre barn.

Og vi er like takknemlige for den innsatsen som legges ned av ansatte - uansett hvilken selskapsform de barnehagen deres har.»

