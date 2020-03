Dette skjedde i natt

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til lørdag 28. mars.

Kraftig bilbrann i Oslo

Det brant kraftig i fem biler på Sletteløkka på Linderud natt til lørdag. Det var en stund spredningsfare til andre biler og vegetasjon i nærheten, og folk ble bedt om å holde seg unna.

Brannen ble meldt fra en beboer på stedet klokka 3.25. En drøy halvtime senere var den slukket. Politiet mener at brannen er påsatt.

Flere koronakonkurser i Sør-Sverige

Utbruddet av koronavirus ser ut til å ha påvirket tallene over konkurser for mars i Skåne sør i Sverige, skriver avisa Sydsvenskan. I mars har 99 aksjeselskaper i regionen gått konkurs, noe som er 27 prosent flere enn i samme periode i fjor.

I storbyen Malmö er antallet konkurser økt med 55 prosent.

Ingen lokalt smittede i Kina

Fra fredag til lørdag var det ingen nye lokalt smittede i Kina, men 54 er registrert med smitte som er importert fra utlandet.

Fra og med lørdag er det svært vanskelig å reise inn til Kina. De aller fleste internasjonale flyforbindelsene er kansellert og selv utlendinger med gyldig visum eller permanent oppholdstillatelse blir nektet adgang.

Eksgeneral i Venezuela har meldt seg

En tidligere general i Venezuela skal være på vei til USA etter å ha overgitt seg i Colombia etter at han torsdag ble siktet og etterlyst for narkotikaforbrytelser. Cliver Alcalá-Cordones er én av totalt 14 personer, deriblant sittende president Nicolás Maduro som USAs justisdepartement har siktet for «narko-terrorisme».

Alcalá-Cordones var tett knyttet til Venezuelas tidligere president Hugo Chávez og skal i årevis skal ha vært en uttalt kritiker av etterfølgeren Maduro.

70–80 personer isolert etter steinras i Sauda

Et ras med stein og jordmasser stenger fylkesvei 520 i Sauda i Rogaland. Ingen er tatt av raset, men opp mot 80 fastboende og hyttefolk er isolert i bygda Hellandsbygd.

Politiet har sammen med skredgruppen til Røde Kors undersøkt raset fra luften. Opprydningen starter trolig lørdag.