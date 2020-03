Sola: Tanangerturen

For mindre enn 30 minutter siden

Stavanger Turistforening

Kommune: Sola

Lengde: 7,9 kilometer

Varighet: 1 time, 20 minutter - en vei

Turen er merket med røde T-er som 4. Tanangerturen - en nærtur i Sola kommune.

Dette er en lett tur med god variasjon gjennom noen av de fineste områdene i og rundt Tananger.

Det er flere plasser å starte turen, bare å velge en punkt på løypa i nærheten av der du bor, eller der du går av bussen eller parkerer bilen.

Starter du turen ved parkeringsplassene i indre havn ved Hummeren Hotel er det fint å gå videre forbi hotellet og du vil ha minnesmerket "Jentene på Flatholmen" på venstre side og Monsenhuset på høyre side. Monsenhuset var av de aller første husene i Tananger og den eldste delen av huset er fra 1732. Huset er den eneste bygget i Sola kommune som er fredet, noe som ble gjort allerede i 1923.

Rett etter Monsenhuset tar du opp Oldermannsbakken og opp til Risnes. Ved siden av den gamle Loshytta på Risnes står statuen av den gamle losen som står å speider utover havet. Ta gjerne turen opp til Loshytta for å se på utsikten sammen med losen.

Videre går turen opp Tananger Ring og inn mot Myklabust. Løypa går den til Sjøbadet for så å gå oppover til bussveien igjen. Ned til lyskrysset ved ringveien igjen - ta til venstre og gå ned til undergangen, gjennom denne og opp på andre siden. Følg ringveien på fortauet et stykke til Skibmansvegen. Der krysser du på skrå over og følger stien opp ved Messeguttvegen. Følg Rodamyrstien på venstre side av fotballbanen og langs med hele friområdet. Flott utsikt over Tananger fra flere plasser!

Når du kommer ned til Smørblomstvegen tar du til venstre og følger veien videre nedover mot Rodamyr barnehage. Følg videre Nypeveien, til Vidjeveien, Moseveien før du følge Einarveien nedover til kjøpesenteret. Kryss vegen og ta til venstre mot Tananger Ring. Følg ringveien nedover til høyre ett lite stykke, kryss vegen ved fotgjengerfeltet og ta inn Havnevegen rett før Speiderhuset og vi er tilbake på veien til Tananger indre havn.

Turen er for det meste asfalt eller gode turstier med hardt underlag. Det er lys langs hele ruten.

Sjekk turen på ut.no.