Manipulerte Aftenblad-artikkel for å skape frykt

Aftenbladets artikkel om skoleskyting er blitt manipulert til å handle om at coronaviruset har kommet til Rogaland. Sjefredaktør Lars Helle ser svært alvorlig på manipuleringen.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Aftenbladets artikkel om trusler om skoleskyting er manipulert til å handle om smittet av coronaviruset. Foto: Faktisk.no

Ellen Kongsnes Nyhetssjef

Opprinnelig handlet artikkelen i Aftenbladet om flere tilfeller av trusler om skoleskyting ved videregående skoler i fylket.

Etter at artikkelen er blitt manipulert i nettleseren Google Chrome, ser det ut som at Stavanger Aftenblad skriver at en navngitt elev ved Bryne videregående skole er smittet med coronavirus (Wuhan-viruset). Den manipulerte artikkelen er deretter spredd, blant annet via Snapchat.

Lars Helle, sjefredaktør i Aftenbladet. Foto: Rune Vandvik

Vurderer juridisk forfølgelse

Aftenbladets sjefredaktør Lars Helle ser svært alvorlig på hendelsen:

– Vi vurderer å forfølge dette juridisk, sier Lars Helle.

Også VGs nettavis er blitt manipulert.

Det er faktisk.no som har avdekket dette.

LES HELE ARTIKKELEN I FAKTISK.NO:

Rektor Ingunn Folgerø ved Bryne videregående skole avviser torsdag at ryktet stemmer:

– Vi vet ikke hvem som står bak, men vi skal ha et møte med politiet senere i dag for å få oppklart saken, sier hun til Faktisk.no.

Publisert: Publisert: 30. januar 2020 13:53 Oppdatert: 30. januar 2020 15:37

Les også

Mest lest akkurat nå