Nattbussen til Ryfylke: – Flere satt på fanget til hverandre

Ifølge Kolumbus måtte bare to passasjerer stå på nattbussen til Ryfylke natt til søndag. Passasjerer som var om bord, melder imidlertid om at minst seks personer sto og flere fant et fang å sitte på.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Tina Selvik og Jonas Tomasgard valgte å gå om bord i bussen på Byterminalen for å sikre seg plass. De to telte seks passasjerer stående i midtgangen på bussen med avgang klokka 2. Foto: Jarle Aasland

– Bussturen gikk for så vidt greit for oss som gikk på første busstopp. Det kom flere og flere folk på bussen på de neste to stoppestedene. Da begynte folk å stable i høyden – altså satt folk på fanget til hverandre. Jeg så minst seks personer som sto i midtgangen. Også handikapp-plassen var opptatt, det hadde aldri vært plass til en rullestol, sier Jonas Tomasgard, som tok bussen med avgang klokken 02 natt til søndag.

Grethe Skundberg, kommunikasjonssjef i Kolumbus, har imidlertid fått annen beskjed hva gjelder antallet passasjerer på denne avgangen. Det er Boeral som kjører ruten.

– Sjåføren telte passasjerene idet de gikk inn på bussen. Jeg har fått tilbakemelding fra operatøren om at det var to passasjerer som sto i midtgangen på avgangen klokken 2, sier Skundberg.

Tenker på trafikksikkerheten

Jonas Tomasgard melder ellers om god stemning og allsang på nattruta gjennom verdens lengste undersjøiske tunnel. Han satt et stykke framme og understreker at han ikke fikk ikke med meg alt som skjedde bak.

– Men det var relativt fullt og mitt inntrykk er at folk ikke synes det er så kult stå, sier han.

Nattbussen på vei til Jørpeland. Foto: Jarle Aasland

Også Tina Selvik telte minst seks personer i midtgangen.

– Og flere satt på fanget til hverandre. Det var ganske fullt. Jeg blir litt betenkt med tanke på trafikksikkerheten. Jeg hadde opplevd det som ubehagelig å stå på en så lang tur, sier Selvik.

Tidligere var det Tau-ferja som fraktet strandbuen hjem på nattetid. Nå er ferja historie og erstattet av nattbuss. I helgene går det buss fra Byterminalen i Stavanger ved midnatt, klokka 02 og klokka 04.

– Sild i tønne

Som Aftenbladet skrev forrige helg, måtte mange stå på vei hjem til Tau og Jørpeland: – Vi sto som sild i tønne og det var rett og slett ubehagelig, uttalte Yvonne Hagen fra Tau. Kolumbus svarte da bekreftende på at avgangen som Haugen tok var unormalt full, men at kollektivselskapet ikke kan endre kapasitet på bakgrunn av én full buss.

Denne helgen rapporterer Kolumbus altså om færre passasjerer på nattbussen. På avgangen klokka 04 skal alle ha fått sitteplass.

Før var det Tau-ferja som fikk strandbuen hjem fra byen på nattetid. Nå er det nattbussen. Den har selvsagt plass til færre passasjerer enn ferja. De siste helgene har folk måttet stå i midtgangen i mangel på ledige seter. Foto: Jarle Aasland

Overvåker trafikken nøye

– Men vi følger nøye med på alle rutene gjennom Ryfast og gjør løpende vurderinger. Det er viktig å få tilbakemelding slik at vi kan gjøre de rette grepene og gi det rette tilbudet, men vi må sette inn ressursene der behovet er størst, sier Skundberg i Kolumbus.

Hun minner om at det ennå vil gå noen uker før alle tunnelene er åpne og inntil videre er Ryfylketunnelen gratis. Passasjerantallet kan endre seg igjen, når alle tunnelene i Ryfast tas i bruk. Det er grunn til å tro at noen velger bil som transportmiddel hjem også på nattestid, nå som det er gratis å kjøre gjennom tunnelen.

– Vi må se trafikkutviklingen over tid, fortsatt er det unntakstilstand, sier Skundberg.

Kolumbus har beredskapsbusser som kan settes inn ved behov.

Lovlig å stå

Det er to klassifiseringer når det gjelder busser som brukes i rutetrafikk; bybuss og forstadsbuss. Det er krav om setebelter i forstadsbussene, men ikke i bybussene som ofte holder lavere hastighet.

Forstadsbussene, som kjører gjennom Ryfast, kan holde en hastighet på 80 km/t. For de sittende er det påbudt med setebeltet.

– Men det er ikke forbudt å stå, sier Skundberg. Hun legger til at det selvfølgelig ikke er ønskelig å ha mange stående.

Ryfylketunnelen åpnet mandag 30. desember. De første fire ukene registrerte telleapparatene registrert 187.317 kjøretøy, gjennomsnittlig 6690 per dag.

Når bominnkrevingen starter, vil det gjennomsnittlig kjøre 4500 per døgn, ifølge prognosene til Statens vegvesen.

Publisert: Publisert: 2. februar 2020 14:49

Les også

Mest lest akkurat nå