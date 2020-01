Rogaland får fire høythengende designpriser

Laerdal og Kolumbus er blant de lokale vinnerne av DOGA-merket, det som tidligere het Merket for god design.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Foto: Fredrik Refvem

Laerdal Global Health fra Stavanger har laget et måleapparat som kan redde tusenvis av nyfødte. Economio fra Haugesund har skapt et brettspill som lærer unge verdien av penger. Produsent Espen Andersen fra Torvastad bruker design for å få musikkoppdrag over hele verden. Kolumbus har taklet stor trafikkøkning i Nord-Jæren med et imponerende kulturprogram.

Det gir fire sterke DOGA-merker til Rogaland. Utmerkelsen blir delt ut onsdag 22. januar på DOGA-dagen 2020 i Oslo. DOGA står for Design og arkitektur Norge.

Hele tre av mottakerne, Laerdal Global Health, Economio og Espen Andersen, er dessuten nominert til selve hovedprisen, DOGA Hedersmerket, som deles ut senere på ettermiddagen.

– Bidrar til innovasjon

– DOGA-merket for design og arkitektur løfter fram de beste prosjektene og viser hvordan design og arkitektur bidrar til innovasjon og verdiskaping i Norge, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen i en pressemelding.

Tor Inge Hjemdal, administrerende direktør i Design og arkitektur Norge (DOGA), påpeker at DOGA-merket er den største og viktigste tverrfaglige prisen som deles ut til design- og arkitekturprosjekter i Norge. Han forteller at kriteriene for å få DOGA-merket er svært strenge, og er imponert over bredden og kvaliteten i prosjektene fra Rogaland som blir utmerket i år.

– Dette er fire prosjekter innen helt forskjellige bransjer, der mottakerne har brukt designmetodikk for å sikre gode resultater I Rogaland er det mange som gjør mye riktig, sier Hjemdal.

Foto: Jon Ingemundsen

God busskultur på Jæren

Høsten 2018 åpnet bomringen på Nord-Jæren, noe som gjorde at flere jærbuer parkerte bilen og satt seg på bussen. I løpet av fjorårets første halvår økte antall bussreiser i Nord-Jæren med 14 prosent sammenlignet med samme periode året før.

Med både flere og nye passasjerer på bussen, så Kolumbus behovet for å bygge en kultur for gode reiseopplevelser i den nye bomringen. Det faktum at Kolumbus verken eier busser eller ansetter bussjåfører, bare understreket behovet for å skape noe man kunne samles om.

Allerede høsten 2017 var EGGS design i gang med en tjenestedesignprosess sammen med Kolumbus og Norgesbuss. Den resulterte i KULtur, et program med både teori og praktiske elementer som skal bygge tillit, lojalitet og samhold mellom selskaper, sjåfører og passasjerer.

Juryen uttaler at KULtur er et godt eksempel på hvordan designmetodikk kan bidra til verdiskaping på flere plan.

«Dette fremstår som en svært god og gjennomarbeidet prosess som har engasjert ledelse og sjåfører på tvers av kontrakter og selskaper. Juryen lar seg imponere av grundigheten og evnen til å gjennomføre en prosess på deltakernes premisser. Her er det prosessen som er «produktet», og i så måte er produktet nyskapende i tillegg til at det har gitt målbare resultater,» står det i jurykjennelsen.

Foto: Laerdal Global Health

Rimelig hjertemåler

Stavanger-baserte Laerdal Global Health har en uttalt målsetning om å redde livet til 400 000 mødre og barn hvert år. En av selskapets siste nyskapinger heter NeoBeat. Dette er et apparat som gir rask og pålitelig informasjon om hjerterytmen til nyfødte.

Dersom noe går galt mens et barn kommer til verden, er hvert sekund dyrebart i kampen mellom liv og død. Mange av dagens måleapparater er vanskelig å bruke på små babykropper, og det kan ta opptil ett minutt å få til en avlesning. Da kan det være for sent.

NeoBeat er et resultat av en svært grundig designprosess, og er spesielt tilpasset fødselssituasjoner i områder av verden med lite ressurser. Måleapparatet er svært enkelt i bruk, og gir umiddelbar informasjon om hjerterytmen til nyfødte på en skjerm.

Juryen roser Laerdal Medical Health for en svært grundig prosess, fra behovsforståelse, produktutvikling og testing – og helt ned til en finansieringsplan som gjør at NeoBeat er rimelig å anskaffe i utviklingsland.

«Her stemmer alt: Den har en grundig gjennomtenkt form og funksjon som vi opplever som nyskapende på sitt felt. Den er enkel og intuitiv å bruke, gjøre ren og lade, og den er laget for å vare lenge. Den etterlater seg også et lavt miljøavtrykk,» skriver juryen i sin kjennelse.

Foto: Larssen & Amaral

Internasjonal oppmerksomhet for Torvastad-musiker

I musikkbransjen er konkurransen knalltøff. Musikkprodusenten Espen Andersen så at han trengte en distinkt og tydelig visuell identitet som skilte seg ut og kunne hjelpe ham med å tiltrekke seg kunder og artister.

Med hjelp fra design- og kommunikasjonsbyrået Larssen & Amaral har Andersen fått en iøynefallende visuell identitet bygget på to enkle former: en rød innspillingsknapp og en rett linje som symboliserer innspillingsindikatoren. Den redesignede nettsiden presenterer selvfølgelig Espen Andersens kompetanse og erfaring, men tilbyr også muligheten for å legge igjen en lydbeskjed eller spille egne MP3-filer.

Den nye nettsiden har blitt omtalt av internasjonale bloggere og fått oppslag i design- og musikkpublikasjoner. Resultatet er at Andersen har fått en mye tydeligere profil internasjonalt, noe som gitt ham nye kunder og oppdrag fra hele verden.

DOGA-juryen synes den visuelle identiteten fungerer fantastisk for en musikkprodusent av Espen Andersens kaliber.

«Det virker så enkelt, den linja og den rundingen som betyr recording, men som designere vet vi bedre. For dette er alt annet enn en enkel jobb. Her er hver minste detalj tatt stilling til og smidd inn i en visuell helhet som fungerer like bra på en nettside som på et visittkort,» skriver juryen.

Foto: Economio.no

Spiller seg til økonomisk edruelighet

Nettbank. Betalingsapper. Mobil lommebok. Alt dette gjør livene våre enklere, men baksiden av mynten er at verdien av penger bokstavelig talt blir mindre håndgripelig, særlig for dagens unge.

Nettopp derfor ønsket Haugesund-bedriften Economio å lage et brettspill – som også har fått navnet Economio – som lærer unge å ta ansvar for egen økonomi. De koblet på designpartner Larssen & Amaral for å være sikker på at spillet skulle appellere til målgruppen.

Larssen & Amaral ledet en brukersentrert tilnærming på både spilldesign og det visuelle uttrykket. Et eget team med tenåringer deltok i workshoper og konseptutvikling. Flere prototyper av Economio ble testet på ungdom, foreldre, lærere og brettspillklubber over hele landet.

Ifølge juryen er Economio et spill som både unge og godt voksne kan ha stor nytte av:

«Bare det at unge lærer å legge av litt til uforutsette ting, er verdt prisen for spillet alene. Designprosessen har vært særdeles grundig, og resultatet er et svært gjennomtenkt spill som like fint kan spilles over fredagstacoen hjemme som i et klasserom på skolen. Spillet snakker også om sirkulærøkonomi på en veldig enkel og lur måte, og stimulerer på den måten til et mer ansvarlig forbruk,» står det i jurykjennelsen.

Mer bærekraft og tverrfaglighet

DOGA-merket, som tidligere het Merket for god design, deles ut årlig til norske arkitektur- og designprosjekter i forbindelse med DOGA-dagen. Utmerkelsen løfter fram virksomheter og utøvere som har samarbeidet om innovative prosjekter der design og arkitektur skaper samfunns-, miljømessige eller økonomiske verdier.

– Det har vært en enorm bredde i årets søknader, samtidig som vi har lagt lista høyere enn noen gang før. Både bærekraft og tverrfaglighet er noe som går igjen hos veldig mange av de som mottar DOGA-merket i år. De beste design- og arkitekturprosjektene er de som svarer på konkrete samfunnsutfordringer, sier Tor Inge Hjemdal i DOGA.

DOGA er en stiftelse under Nærings- og fiskeridepartementet og en del av regjeringens virkemiddelapparat for økt innovasjon. Som pådriver for bærekraftig verdiskaping gjennom design og arkitektur, legger DOGA til rette for samarbeid mellom utøvere og virksomheter, eksperimentering med nye løsninger og formidling av innsikt og læring.

Publisert: Publisert 22. januar 2020 20:12

Les også

Mest lest akkurat nå