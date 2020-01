Hotell-oppsving for Stavanger-hotellene

Etter flere tøffe år for hotellbransjen, peker pilene oppover for Stavangerhotellene. 11 prosent flere senger var i bruk i 2019.

Clarion Hotel Air i Sola er et av hotellene i regionen som har hatt noen tøffe år. Nå er det lysere tider for hotellene i Stavanger-regionen. Foto: Jarle Aasland

Tromsø har hatt den største veksten i hotellbelegg med 13,7 prosent vekst, mens Stavanger ligger hakk i hæl med nesten 11 prosent vekst, skriver Dagens Næringsliv. Tromsø har hatt det høyeste belegget siden Benchmarking Alliance startet målingene i 2007.

Mens økningen i revpar i Tromsø i stor grad skyldtes at hotellene skrudde opp prisene, var det flere gjester som bidro til at Stavanger fikk et pent løft.

Revpar er et sentralt måltall for hotellene. Den viser de samlede losjiinntektene (romsalg), uten merverdiavgift, fordelt på alle tilgjengelige rom. Hotellrombelegg handler om hvor stor andel av hotellenes rom som er opptatt. Med Stavanger-regionen mener rapporten Stavanger, Sola og Jæren-området.

Allerede sommeren 2019 så man tendenser til et godt hotellår for Stavanger. I august meldte Aftenbladet at hotellene i regionen hadde et belegg på 70 prosent. Stavanger gikk fra å ha lavest belegg, til å være det storbyområdet som øker mest.

Tøffe år for hotellbransjen

De siste årene har hotellene i Stavangerregionen klatret fra hotellbunnen. Stavanger opplevde et bunn-nivå i hotellbelegg i 2016, og har siden ikke klart å klatre helt opp til sine gamle høyder. Det har likevel gått oppover.

– Hotellene i Stavanger gjør det sakte men sikkert bedre siden bunnivået i 2016, men det er langt igjen til de gylne årene som kanskje aldri kommer igjen, sa hotellrådgiver Peter Wiederstrøm i Wiederstrøm Hotel Consulting i september i fjor.

«Hotellkonge» Petter Stordalen tapte flere millioner på samtlige av sine ni hoteller i distriktet i 2018. Verst har det gått for Clarion Hotel Energy på Tjensvoll, Clarion Hotel Air i Sola og Quality Hotel Pond i Sandnes.

- Jeg innrømmer glatt at vi helst skulle vært foruten akkurat de tre hotellene de siste årene, men spesielt Air-hotellet på Sola har en betydelig forbedring. Det går fortsatt i minus, men tapene er langt mindre i 2018 enn hva som var tilfellet i 2017, sa konsernsjef Torgeir Silseth til Aftenbladet i fjor.

Avhengig av gode industriforhold

Når Aftenbladet i fjor sommer besøkte hotelldirektør Gjermund Dahl ved Clarion Hotel Energy, pekte han på flere faktorer når han forsøker å forklare hva oppgangen i bransjen skyldes.

– Vi ser på alle delene av driften at det er flere besøkende nå enn tidligere. Regionen er avhengig av gode industriforhold fordi det er en forholdsvis ung turistdestinasjon. Vi er helt avhengig av en god oljeindustri, mente Gjermund Dahl.

Også Wiederstrøm har forklart Stavanger-hotellenes vekst de siste årene med offshore-industriens oppgang.

– Jeg oppfatter at dette er en generell trend vi har sett et par år nå, nemlig vekst på bakgrunn av offshore-industriens oppgang. Oljeprisen har steget, bedriftene er mer optimistisk og satser. Alt dette nyter hotellene godt av, sa Wiederstrøm til Aftenbladet etter en solid oppgang i fjorårets første måneder.

