Værmelding: Ingen snø i sikte

Når snøen lar vente på seg, blir det mer tid til vedlikehold av veier, beskjæring av trær og feiing av gater. Det er ingen snø i sikte nærmeste framtid.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Det er ikke mye snø mellom hyttene som ligger oppover langs Hunnedalsvegen. Foto: Fredrik Refvem

Det ser ikke ut til at brøytebilsjåførene får det travelt de neste dagene.

– Nei, det blir ikke snø i første omgang, dessverre, sier Haldis Berge, vakthavende meteorolog ved Meteorologisk institutt, Værvarslinga på Vestlandet.

Hun forteller at onsdag vil by på lengre perioder med sol, og at det skal regne natt til torsdag.

– Det kommer som regn i Sirdal også. Fredag er det en tendens til litt lavere temperatur. Snøgrensa er litt varierende, og det er generelt litt for mildt til at det blir snø, sier hun.

Neste uke kan det imidlertid muligens se bedre ut.

– Det er antydninger til at det kan bli litt kjøligere neste uke.

– Snø i lavlandet?

– Nei, så kjølig tror jeg ikke det blir. Men det kan komme snø i fjellet.

Våronna i gang

– I en normal vintersesong er vi ute og brøyter om lag 60 ganger. Så langt i år har vi strødd ni ganger. Bussveier og sykkelveier er hovedprioritet, sier Sveinung Sviland.

Han er virksomhetsleder for bydrift i Sandnes kommune.

– Mild vinter gjør at vi får løst en del andre oppgaver. Vi kommer fortere i gang med vår-arbeidet. Vi har et etterslep på vedlikehold av veier, og lite snø betyr at vi får hentet inn igjen mer av etterslepet, sier Sviland.

Kommunens ansatte er også i sving med blant annet tømming av sandfang-kummer og rensing av bekk-inntak og grøfter.

– Viktige oppgaver som forsømmes i perioder med mye vintervedlikehold. Vi har også planer om merking av p-plasser og gangfelt, men må ha litt høyere temperaturer, helst 12 grader, sier Sviland.

Fortsetter vinteren som nå, regner Sviland også med å komme tidlig i gang med soping av veier.

– I snørike år er vi gjerne ikke ferdig med soping før til sankthans. I år blir vi nok tidligere ferdig. Det er bra for syklistene, sier Sviland.

Han føyer til at det på budsjettet i Sandnes er avsatt 3,6 millioner kroner til vintervedlikehold av vei og 1,8 millioner kroner til sykkelvei.

Mer asfalt når snøen uteblir

Også i Gjesdal kommune har de saltet flere ganger selv om snøen har uteblitt.

– Av og til fryser det til på 2–3 grader hos oss. Når det plutselig kommer ei glatte, tror folk vi er på alle plasser på en gang. Og det er jo bare bakker på hele Ålgård, sier driftsleder Arild Volden.

Han er i grunnen glad for at snøen har uteblitt. Og arbeidsstokken hans går ikke og spenner i småstein når bakken er bar. Tvert om får de unna mye annet arbeid, som skoging og grøfting.

– Det er ingen som går ledige. Og kanskje har vi ekstra midler til asfaltering når våren kommer. Det hadde vært topp, sier Volden.

Siden asfaltering og brøyting står på samme budsjettet, betyr lite brøyting mer asfaltering.

Beskjærer trær

Jone Halvorsen er seksjonsleder for park, vei og anlegg i Stavanger kommune. Han er vant med at snøfallet varierer fra år til år.

– Vi har strødd 16 ganger i år, mot 20 ganger på samme tid i fjor, sier Halvorsen.

Situasjonen er imidlertid alt annet enn i 2010. Da skrev Aftenbladet at kommunen hadde brukt hele 8 millioner kroner på vintervedlikehold av veier ved utgangen av januar. I år er det satt av 6 millioner til vintervedlikehold.

– Men når snøen uteblir, er det nok av andre oppgaver å gå løs på, som for eksempel beskjæring av trær. Vi har jo også hatt en flom som stjal ressurser. Når vinteren er mild, følger det gjerne overvannsproblematikk med, sier Halvorsen.

Han legger til at det vanligvis er desember, januar og februar som stjeler mest av vinterbudsjettet.

– Slik det er ut nå, lander vi nok under budsjett, sier han.

Publisert: Publisert 22. januar 2020 10:08

Mest lest akkurat nå