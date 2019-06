Tastaveden skole trenger flere lærere, men har ikke råd

Stavanger-skolene sliter økonomisk.

Rektorene ved ungdomstrinnet frykter dårlig økonomi vil påvirke kvaliteten på undervisningen, og sendte et bekymringsbrev til kommunen tidligere i vår. Barneskolene Nylund og Kampen har også sendt et brev til Stavanger kommune, med beskjed om at de ikke vil vedta årets lønns- og personalbudsjett.

Fylkesmannen har i et brev til Stavanger kommune påpekt at Tasteveden og Storhaug skole bryter lærernormen (se faktaboks).

Fakta: Lærernormen Innført i august 2018.

Lærertettheten, altså antall elever per lærer, skal på 1.–4. trinn være 16 elever, og 21 elever på 5.–10. trinn.

Fra august 2019 av skal normen skjerpes inn til maksimalt 15 elever per lærer på 1.–4. trinn, og 20 elever på 5.–10. trinn.

I 2019 har regjeringen totalt øremerket 1,753 milliarder kroner til lærernormen, ifølge Kunnskapsdepartementet. En oversikt viser at Stavanger får omtrent 52 millioner kroner. X

– Stiller meg bak bekymringen

Storhaug mangler 1,8 årsverk. Ifølge skolesjef i Stavanger, Jørn Pedersen, har Storhaug skole ikke oppfylt kravene til lærernormen på grunn av få kvalifiserte søkere. Dette skal være løst nå, med to nye ansatte ved skolen.

Tastaveden mangler 2,4 årsverk, og skolen forklarer til Fylkesmannen at stram økonomi er grunnen til at de ikke oppfyller kravene.

– Jeg stiller meg bak bekymringsbrevet om stram økonomi som ungdomsskolene i Stavanger sendte til kommunen. Vi styrer etter det budsjettet vi er bedt om å bruke, og prøver å få mest mulig ut av det, sier rektor ved Tastaveden skole, Egil Alne.

Måler kun ordinær undervisning

I skoleåret som nå er på vei mot slutten hadde Tastaveden 29 lærerårsverk. Av disse ble 18 benyttet i ordinær undervisning, fire i spesialundervisning og sju til andre oppgaver ikke knyttet til undervisning.

Jonas Haarr Friestad

– Lærernormen er knyttet opp mot ordinære undervisningstimer, som er når en lærer underviser en klasse i klasserommet. Men skolen har flere oppgaver enn det, blant annet spesialundervisning. Det er noe lærernormen ikke fanger opp, forklarer Alne.

Tastaveden planlegger å ha omtrent like stor bemanning i det kommende skoleåret. For å oppfylle lærernormen må skolen derfor omdisponere noen av ressursene sine.

– Vi skal gjøre vårt ytterste for å klare å oppnå lærernormen, men det er ikke lett. I år har ikke avdelingslederne satt opp til undervisning, men både de og jeg har tatt vikartimer. Til neste skoleår kommer vi til å registrere mer av undervisningen ledelsen gjør.

– Jeg opplever at det er fantastisk ungdom, og det er mye bra som skjer på skolen. Elevmassen er den viktigste ressursen vi har, og vi klarer å få til mye sammen med dem som vi er veldig stolt av, legger rektoren til.