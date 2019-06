– Det blir varmt, det er vi sikre på

For deg som venter på sommeren: Det er håp.

På torsdag ser det ut til å bli skikkelig varmt. Yr.no melder at det kan bli helt opp til 26 grader i Stavanger. Storm stopper ved 19 grader.

– Det blir varmt, det er vi sikker på. Men det er et stort sprik i prognosene, helt fra 20 til 30 grader. Men vi ser for oss at det blir temperaturer godt opp på 20-tallet. Kanskje rundt 25 grader, sier statsmeteorolog Kristin Seter ved Vervarslinga på Vestlandet til bt.no.

Lavtrykk skaper usikkerhet

De siste dagene har været vært ustabilt på Vestlandet. Det er vanskelig å melde neste når neste regnbyge inntreffer. Grunnen er et lavtrykk fra sør.

– Når lavtrykkene komme fra sør er det alltid usikkert hvor de treffer. Men det blir som regel varmt, sier Seter.

Når lavtrykkene kommer fra vest vil regnet treffe oss før eller siden. Men slik er det ikke nå.

– Vi kan til og med bomme på regnet med en dag eller bomme på en landsdel. Små endringer kan slå ut, sier Seter.

Og en dose fuktighet

Men alle regner med at torsdag vil gi forsmak på sommerfølelsene. Det kan komme godt med etter mange kalde dager i mai.

Og etterpå er det utrygt for regn igjen.

– Torsdag utpeker seg som varm, men har nok med seg noe fuktighet også, sier Seter.

Fra fredag skal temperaturene gå ned igjen.