Kort kulvert og «grønn bru» kan bli fasit for Tasta

Statens vegvesen har levert sitt forslag til det som kan bli ny reguleringsplan for E39 på strekningen Smiene på Tasta til Harestad i Randaberg.

Bred bru

Som Aftenbladet skrev tidligere i år presses Stavanger hardt for å godta en løsning med en kortere kulvert forbi Tasta skole. Vegvesenet har foreslått at man i stedet vil utvide ei gangbru litt lenger sør, til en såkalt «miljøbru»: En 20 meter bred bru skal gi plass til både gang- og sykkelvei, bilatkomst til fem boliger og grønn vegetasjon langs kantene.

Spørsmålet nå er om Stavanger vil godta dette kompromisset, eller om bystyrets klare krav om lang kulvert (495 meter) fortsatt står ved lag.

Det nye forslaget innebærer en kulvert på 250 meter. Vegvesenet har kuttet ytterligere 20 meter (fra 270 meter) for å finansiere utvidelsen av den «grønne brua» over E39 noen hundre meter lenger sør.

– Annen opplevelse

Ifølge det nye forslaget vil man ved å bygge ei 20 meter bred bru, i stedet for en vanlig gangbru på 4,5 meter, oppnå å gi en annen opplevelse for turgåere. «Man vil få følelsen av å følge et grøntdrag over vegen, og det vil bli muligheter for bedre skjerming mot støy fra E39 for de gående», heter det i dokumentene som er oversendt kommunen.

Bakgrunnen for at Vegvesenet skal spare penger er at det er avsatt en pott på 3200 millioner til vegstrekningen Smiene-Harestad. Når totalkalkylene viser et beløp på 3627 millioner, har Vegvesenet et behov for å spare kostnader på 427 millioner. Så langt har de ikke kommet opp med forslag som monner tilsvarende som å kutte kulverten i lengde og bredde. Når lengden nå er nesten halvert, oppnår man også en tilstrekkelig avstand fra andre kryss i området, slik at veien under kulverten kan bygges med fire felt i stedet for seks.

Etter en befaring med Vegvesenet på stedet i mars var sentrale politikere i kommunen ikke lenger like kategoriske i sine krav om lang kulvert.

Harde fronter

Ordfører Christine Sagen Helgø (H) sa blant annet til Aftenbladet;

– Vi er nødt til å få til noe på Tasta. En lang kulvert krever flere hundre millioner som ikke er bevilget i dag. Det kan dermed bli vanskelig å få prosjektet gjennomført. Jeg er bekymret for at hele prosjektet blir tilsidesatt og erstattet av andre prosjekter. Derfor er vi nødt til å finne en løsning nå, sier Sagen Helgø, som da var veldig spent på hvilke forslag Vegvesenet ville komme opp med.

Samtidig uttalte Henning Stokke, talsperson for Tunnelgruppen på Tasta, at det ville være et stort svik hvis Stavanger kommune nå skulle godta kort kulvert, stikk i strid med det bystyret tidligere har vedtatt.

Guri Tysse (KrF), leder i bydelsutvalget, sa seg helt enig med Stokke, og var ellers lite fornøyd med at bydelsutvalget ikke var invitert med på befaring.

Noen politikere har allerede bestemt seg for å vende tommelen ned.

– Løftebrudd

– Vi er enige med tunnelgruppen at det vil være et løftebrudd å å gå for lang kulvert. Planen om en utvidet gangbru med grønne elementer over E39 vil ikke på noen som helst måte kunne kompensere for tapet av en lang kulvert, sier Karl W. Sandvig (Pp).

Vegvesenets notat om grønn bru og mindre endringer kommer etter alt å dømme opp i kommunalstyret for byutvikling (Kbu) torsdag i neste uke.

Dersom byutviklingspolitikerne gir sin tilslutning, vil Vegvesenet sende over reguleringsplandokumenter til første gangs behandling 29. august.