Vil ha fleire tilsette i stavangerbarnehagen

Nær seks prosent av alle borna i Stavanger sine barnehagar treng spesialpedagog. Det er dobbelt så mange som landsgjennomsnittet.

Det kan dreie seg om barn som slit med språket, slit med det sosiale, har ei diagnose eller av andre grunnar utviklar seg seinare.

Stort press

Barnehagesjef Monica Buvig Stenseth meiner det høge talet heng saman med at dei over tid har satsa på tidleg innsats.

– Barnehagane jobbar godt og systematisk med å sjå borna sine behov. Det må vi framleis vere gode på, men framover må barnehagane i større grad tenke på korleis hjelpe borna innanfor det ordinære tilbodet og utan å vere avhengig av spesialpedagogisk hjelp. Så vil det sjølvsagt alltid vere barn med klare behov for spesialpedagogisk hjelp.

Den store pågangen har gitt utfordringar.

– Kommunen opplever eit stort press på ressursar, kostnadar og tidsfristar for å utføre alle vedtaka, heiter det i ein fersk rapport.

Her kjem det fram at barnehagane manglar kompetanse i korleis tilrettelegge for desse barna utan å be om ekstern hjelp.

Frå barnehageåret 2015/2016 til 2017/2018 auka talet vedtak i Stavanger frå 428 til 495. Nesten alle som ber Pedagogisk-psykologisk teneste (PPT) om hjelp, 95 prosent, får ja. Samtidig har det blitt mindre tid på det enkelte barnet.

Kristian Jacobsen

Vil tilsette fleire

– Borna med spesialpedagogiske vedtak blir ikkje innfridd. Resten av barnegruppa får ikkje det dei har krav på då det er færre av dei faste vaksne, og dei vaksne mistar motivasjonen av å ikkje klare å innfri alle krava, skriv ein pedagogisk leiar ved ein barnehage i Stavanger i ei bekymringsmelding sendt til fylkesmannen.

Barnehagen skriv at dei har fleire born med rett på spesialpedagogisk hjelp som lenge ikkje fekk hjelpa dei skulle hatt. Dei meiner dei kom av låg bemanning.

I kommunalstyret for oppvekst 20. mars vedtok politikarane samrøystes å tilrå rådmannen å auke grunbemanninga i den komande handlings-og økonomiplanen.

– Dersom vi aukar pedagogtettheita, vil talet enkeltvedtak kunne gå ned. Leiarar i stavangerbarnehagen melder om utfordringar med låg grunnbemanning. Det gir grunn til å tru at manglande bemanning er sentralt her og at det vil kunne føre til auke i enkeltvedtak, seier Rune Askeland (MDG).

– Kvardagen er travel

BDO, som har laga rapporten, meiner talet vedtak må ned. Andreas Jordell i Stavangerbarnehagenes Foreldreforening er ikkje samd i det.

– Målet med å starte tidleg må vere at ingen eller få treng spesialpedagogisk hjelp på ungdomsskulen. Ein rapport som berre ser på éi aldersgruppe, fangar ikkje opp dette.

Han meiner høgare bemanning ville gjort barnehagane betre i stand til å følgje opp barna som treng det.

Bemanningsnorma for barnehagen seier at det på seks barnehagebarn skal vere éin vaksen. Stavanger har i snitt 5,8 barn per vaksne.

– Barnehagane trekk fram at kvardagen er travel og at det i løpet av dagen kan vere utfordring med bemanning. Møteverksemd, sjukefråver og anna gjer det utfordrande å ha tilstrekkeleg bemanning til ei kvar tid, men stavangerbarnehagen følger norm for bemanning. I snitt har Stavanger noko færre barn per vaksen samanlikna med tal for Rogaland og Norge, seier barnehagesjef Monica Buvig Stenseth.

Må vente eit halvt år

Ifølgje Jordell opplever mange foreldre det som eit problem at saksbehandlinga kan ta eit halvt år og vel så det. Han meiner det må bli enklare å få rask rådføring i dei «lettare» sakene.

Arbeidet er delt mellom PPT og Ressurssenteret. PPT ikkje har tid til å vere ute i barnehagane fordi dei brukar all tid på utredning og å vurdere saker, ifølgje rapporten. Ressurssenteret besøker ofte barnehagane, men har ikkje mandat til å gi dei tilsette der opplæring.