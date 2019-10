På jakt etter lesestoff? Her er ukens anbefalinger

– Mitt høyeste ønske er å komme tilbake som lærer

Video: Se dokumentaren «Hva nå?» (først publisert 28. juni 2019)

Per Einar Smith-Meyer Johannessen var bare på tur med klassen sin i Dalane. Han passet på at alle gikk trygt langs veien. Så smalt det.

Det har snart gått to år siden ulykken hvor han var nær å miste livet. En mai-dag i 2017 var Per Einar på tur med klassen sin. Han gikk bak elevene for å sørge for at ingen gikk ut i veibanen på fylkesvei 44 ved Åvendal i Dalane da en lastebil traff ham.

– Det er utrolig at jeg overlevde. Da jeg var på sykehuset var jeg i ferd med å dø, og jeg var så godt som dø, forteller han.

Nå er hans høyeste ønske å komme tilbake til jobben som lærer.

Se dokumentaren «Hva nå?» om den dramatiske ulykken som snudde Per Einars liv på hodet.

Ordrebøkene er stappfulle, men aller viktigst for brødrene Fevang er det å bety noe for andres liv

Anders Minge

Les saken: Brødrene Fevang: Saks i hånd, kors på kinn, brødre i himmelen (første gang publisert 22. desember 2018)

I sju år har Brødrene Fevangs barberstue satt sitt helt spesielle preg på Stavanger. Med faglig tyngde og standhaftighet har de klart å bygge opp en levedyktig bedrift med solid kundemasse og resultat godt på plussiden.

De skulle vært fire brødre som delte suksessen. Men eldstebror og 1. barberer Thomas er ikke her lenger. For fem år siden døde han brått, kun 26 år gammel. Thomas var verdens beste til å lytte til andre mennesker, men siste halvåret av sitt liv skjulte han tanker og følelser.

Da Thomas døde, var Kjetil klar til å kaste nøklene. Så bestemte han seg for å fortsette. For Thomas. For brorskapet.

Han skulket skolen for en Brøyt - ble milliardær

Jonas Haarr Friestad

Les saken: Olav Stangeland skulket skolen for en brøyt - ble milliardær (første gang publisert 19. oktober 2018)

Olav Stangeland er 13 år og står på taket av en Brøyt X2 som er slukt ned i myra på Lassa i Stavanger. For familien er dette en krise.

I en hel uke har han ikke tid til å gå på skolen. Han blir på Lassa helt til maskinen blir trukket opp igjen - fra sju til åtte meters dybde - etter en svær operasjon med en bulldoser og en tanks fra forsvaret.

Helt siden barndommen har han hatt et lidenskapelig forhold til gravemaskinene som ble laget på Jæren. Hva er det egentlig med Brøyt?

Karianne Munch-Ellingsen (31) sa opp jobben og flyttet til bygd med 800 innbyggere. Så fikk hun kalde føtter.

Privat

Les saken: Flyttet til bygda, men angret (først publisert 17. januar 2019)

Hun hadde fulltidsjobb og studier, men innså at det ikke lenger fristet med et såpass travelt liv. Karianne Munch-Ellingsen fra Stavanger sa opp jobben sin og flyttet til Sigerfjord – en bygd med 800 innbyggere i Vesterålen.

– Det kjentes veldig riktig. Det handlet rett og slett om å ta ansvar for egen lykke, sa hun da.

Hun flyttet og fikk først jobb som lærervikar i bygda, deretter som markedsansvarlig i en lokalavis. Så meldte spørsmålet seg: Var hun virkelig klar for dette livet? Med 45 minutter kjøring til og fra jobb hver dag, fikk hun god tid til å tenke.

– Det var da jeg begynte å gå fra «shit, her er det så fint» til «shit, skal dette være hverdagen min».