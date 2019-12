Fortou AS er tvangsoppløst - men restauranten fortsetter driften

– Det er litt umiddelbar brannslukking rettet mot leverandører og andre kunder i dag, men restauranten fortsetter driften som vanlig, sier daglig leder Elise Skjerve.

Rogalands Avis kunne tidligere tirsdag ettermiddag melde at aksjeselskapet bak restauranten Fortou, var tvangsoppløst på grunn av manglende innrapportering fra revisor innen fristen.

Dette på tross av at Fortou AS, som eier restaurantene Fortou og Tako by Fortou omsatte for 6,4 millioner kroner i 2018 og gikk med et overskudd på 435.000 kroner før skatt.

– Restaurantene går bra, men dette fører til at midlene blir fryst. Vi har heldigvis andre midler tilgjengelig, og eiere som har stilt som garantister. Vi har en sunn drift og det er liten risiko, sier Skjerve.

Fortou åpnet i 2016, og ble i 2018 kåret til Byas beste takeaway.

Aftenbladet har tidligere anmeldt både Fortou og Tako by Fortou, og gitt dem svært gode karakterer.