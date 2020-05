Sandnes har gratis parkering til 1. august. Stavanger tar betalt fra 16. mai.

Det blir gratis parkering på alle offentlige parkeringsplasser i Sandnes sentrum frem til 1. august. Stavanger innfører betaling igjen lørdag.

Publisert: Publisert: For mindre enn 3 timer siden

Foto: Camilla Bjørheim

Julie Teresa Olsen Journalist

Det varslet Sandnes kommune onsdag ettermiddag.

– Det har vært krevende tider for det lokale næringslivet. De er ikke over den økonomiske kneika ennå. Alle er tjent med at vi klarer å opprettholde et livlig og levende sentrum, og avgiftsfritaket blir i så måte et bidrag for kunne å lykkes med det, sier Sandnes-ordfører Stanley Wirak i en pressemelding.

Wirak har nok en gang brukt koronafullmakten, men varsler at det alle partiene sine gruppeledere har gitt enstemmig tilslutning om å utvide ordningen med avgiftsfri parkering.

Avgiftsfritaket gjelder på offentlige parkeringsplasser med den tidsbegrensningen som står oppgitt på skilt (1, 2 eller 3 timer).

Ordningen med avgiftsfri parkering i sentrum ble innført 13. mars i år.

Slutt på gratis-parkering i Stavanger

I Stavanger har parkeringsplassene på jernbanen, Jorenholmen, P-Arketten, P-Kyrre, P-Posten, St. Olav og Valberget vært gratis siden midten av mars. Dette opphører imidlertid lørdag, opplyser Stavanger Parkering til NRK.