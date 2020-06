Gratis sykkelverksted i alle kommunedeler

Gratis sykkelservice er det nyeste tiltaket fra Stavanger kommune for å få folk over på to hjul.

Leder for Stavangers sykkelprosjekt, Roar Børresen, tilbyr service til slitne sykler i neste uke. Foto: Anders Minge

Stein Halvor Jupskås Journalist

Sykkelgeneral Roar Børresen i Stavanger kommune vil ha syklene fram fra koronaglemselen i garasjer og kjellere.

I neste uke opprettes gratis sykkelservice i samtlige 9 kommunedeler. Tre montører stiller opp to timer, fra 17 til 19 tirsdag, onsdag og torsdag. Stedene blir lagt ut på kommunens hjemmeside i helgen.

Opplegget er at montørene gjør unna tre kommunedeler per dag, og så forflytter seg til nye steder dagen etter. I Stavanger er det kartlagt at 78 prosent av befolkningen har sykler stående ubrukt .

– Det er disse vi vil ha ut i det fri igjen, spesielt nå da det ikke anbefales å reise kollektivt, sier Børresen, som tror neste ukes stunt er det første i sitt slag.

– Vi skyter litt fra hofta har. Vi håper mange vil benytte seg av tilbudet. Samtidig håper vi ikke det blir for mange, sier Børresen.

– Her blir det først til mølla, med andre ord?

– Ja. Vi har bare de to timene. Så får vi se hvor mange vi rekker. Blir pågangen veldig stor, må vi vurdere å utvide en annen gang.

– Stiller dere med reservedeler også?

– Nei. Det har vi verken kapasitet eller penger til. Det blir justering av bremser og gir, luft i dekkene og olje på kjedet. Ofte skal det ikke mer til for å få sykkelen tilbake i daglig bruk, sier Børresen.

– Hvor mye koster det med to timers gratis sykkelverksted i hver kommunedel?

– Om lag 45.000 kroner. Men det har blitt mindre aktivitet enn planlagt i det siste på grunn av pandemien, så dette har vi råd til, sier Børresen.