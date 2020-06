Mann til sykehus etter arbeidsulykke

En arbeider har fått et rør over foten og har klemskader. Mannen, som er i 40-årene, er kjørt til SUS for røntgen.

Janne Hagen Nyhetssjef

TIME: Politiet fikk onsdag formiddag melding om en arbeidsulykke på Jærvegen. En arbeider har fått et rør over foten og har klemskader.

Uykken skjedde da noen rør skulle heises av et lasteplan, opplyser operasjonsleder i politiet, Kurt Løklingholm til Aftenbladet.

Mannen er sendt til SUS for å ta røntgen, og skadene skal ikke være alvorlige.