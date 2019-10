Denne kattungen satt i lastebilens understell fra Egersund til Danmark

Kattungen, som er en jente på 600 gram, ble overlevert til en hjelpeorganisasjon for katter i Danmark, Nordjyllands Hittekilling, som etterlyser eieren av den lille blindpassasjeren. Organisasjonen tror at kattungen hører hjemme i Egersund eller Stavanger.

– Lastebilen stoppet i Stavanger etter å ha kjørt fra Egersund, og hadde ikke flere stopp etter det. Vi tror lastebilen tok ferjen fra Stavanger til Frederikshavn i Danmark. Deretter kjørte den til verkstedet i Bronderslev. Lastebilføreren fortalte mekanikeren at han ikke hadde stoppet noe sted siden ferjen fra Norge. Derfor tror vi katten har klatret opp i lastebilen i enten Stavanger eller Egersund, sier dyrevernslederen Gritt Mathiesen Hanghøj til Dagsavisen som først omtalte saken.

Nordjyllands Hittekilling

Kattungen ble funnet og fisket ut fra understellet på lastebilen, hvor den sannsynligvis har klatret inn for å varme seg.

– Den lille jenta er dehydrert, apatisk og i sjokk, samt veldig sliten. Men hun blir tanket med væske, mat og kjærlighet, skrev Hanghøj på Facebook-siden til Nordjyllands Hittekilling onsdag kveld. Katten har hatt noen traumatiske dager, og hjelpeorganisasjonen håper at hun kommer seg gjennom sjokket og opp på beina igjen.

– Hun var nettopp hos dyrlegen og fikk ekstra væske, ettersom hun fortsatt er i sjokk og er dehydrert, skriver Hanghøj torsdag ettermiddag.

Hanghøj skriver at de ikke vet hvem lastebilen tilhører, hvilket merke den er av, eller hvilken ferje sjåføren har tatt. De tror at katten er en blindpassasjer fra Norge, og håper at budskapet når frem til eierne av kattungen.

– Foreløpig har vi dessverre ikke hørt noe fra en eier, sier Hanghøj til Aftenbladet.