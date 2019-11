Einar Sæbø er død

Friluftsmannen kom til Stavanger fra Øvre Årdal ved foten av Jotunheimen i 1980 for å spille fotball i Viking.

Kraftpluggen hadde utmerket seg i hjemklubben Jotun og ble snart en publikumsfavoritt på Stavanger stadion. Han var først og fremst forsvarsspiller, back og midtstopper, men ble også brukt på midtbanen når det trengtes ekstra styrke og fightervilje.

Sogningen spilte fem sesonger for Viking FK og var fast på laget i 1981, 83 og 84, han spilte blant annet cupfinalene, kamp og omkamp, i 1984 da Viking til slutt tapte 3–2 for Fredrikstad.

Han var dessverre ute en del i sesongen 1982 da Kjell Schou-Andreassen trente Viking til seriegull. Sæbø spilte 8 av 22 seriekamper og manglet én på å få fotballforbundets offisielle gullmedalje, men Viking sørget for å tildele ham et eget bevis på at han var mester.

I 1985 meldte han overgang til Vidar da det var vanskelig å kombinere dagtrening med Viking og studier ved høgskolen. I Vidar viste han som alltid sine flotte menneskelige egenskaper og var flink til å ta seg av de unge.

Sæbø var med på opprykkskvalik med Vidar i 1986. Foran 11.000 på Stavanger stadion vant Tromsø så vidt 1–0. Året etter var han med da Vidar for første gang slo Viking i seriekamp, 3–2, og Sæbø scoret det første målet.

Han var aktuell som trener for Vidar da han la opp etter 1988-sesongen.

Einar Sæbø ble værende i Stavanger, mye takket være Hege Solbakken som ble hans kone i august 1989. Etter hvert ble familien til fem med Jonas, Even og Kaia. Han opplevde også å bli morfar.

Einar jobbet lenge med vanskeligstilte barn, og på fritiden elsket han å trene, gå i fjellet, jakte og fiske. Hjemme i Sogn og i Frafjordheiene. Laksefiske var størst, og han syns det var utrolig kjekt at begge guttene ble smittet av den samme lidenskapen.

Han ble rammet av uhelbredelig kreft for flere år siden. Trolig var det hans voldsomme fysikk som gjorde at han fikk mange flere leveår enn ventet.

Einar Sæbø var hel ved på og utenfor fotballbanen. Derfor er det mange som fylles av sorg etter hans bortgang, men ingen mer enn den nærmeste familien som har mistet en inderlig ektemann, far, bestefar og venn.