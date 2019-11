Kjøper snøkanon til skolegården

FLEKKEFJORD: – Når det en sjelden gang kommer noen få centimeter med snø i Flekkefjord, er det et yrende liv i skolens flotte akebakke. Det går imidlertid ikke lenge før gresset kommer fram, og moroa ta slutt, sier Widar Rekevik.

Fagarbeideren ved Sunde skole i Flekkefjord tenkte at en snøkanon ville gjøre susen, og lanserte ideen på Facebook. Dermed begynte snøballen å rulle, og etter bare noen timer var det kommet løfter om et femsifret antall kroner fra foreninger, privatpersoner og bedrifter.

Etter mindre enn 24 timer, var finansieringen i boks.

4-6 kubikk i timen

Snøkanonen som Widar Rekevik har samlet inn penger til koster med nødvendig tilleggsutstyr i underkant av 30.000 kroner, og kan produsere 4-6 kubikkmeter snø i timen. Modellen kan kobles til en ordinær hageslange.

– Det fine med denne snøkanonen er at den er enkel å bruke og lett kan flyttes rundt til andre skoler og barnehager i kommunen. På den måten kan det produseres snø til enda flere barn, sier han.

Torbjørn Witzøe

«Snømannen» bor selv litt inn i landet, og har på tunet hjemme mer enn nok snø. Så privat blir det aldri aktuelt å investere i noen snøkanon.

– Jeg gjør dette som privatperson, men har altså fått velsignelse fra rektor, sier Widar Rekevik.

Stor skole

Sunde skole er med sine over 500 elever en av de største barneskolene i landsdelen, og i friminuttene kan det være trangt om plassen på fotballbanen og i lekeapparatene i skolegården.

Rektor Turid Litlehei Fosse har ikke noe imot at det blir mer snø i den gresskledde akebakken.

– Jeg er glad for alle tiltak som kommer barn og unge til gode. Dette kom litt brått på, så vi har jo ikke tenkt så mye gjennom hvordan en praktisk skal produsere snøen, sier hun.

På spørsmål om skolen selv kunne ha investert i en snøkanon, svarer rektor at det er en prioriteringssak. Og at de da for eksempel måtte ha valgt å kjøpe færre nettbrett.