Hauglie informerte feil på Dagsrevyen

Under et intervju på Dagsrevyen mandag, samme dag som Nav-skandalen ble kjent, sa arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie at Nav selv tok kontakt før jul 2018 om at de hadde tolket regelverket feil og at Nav endret praksis umiddelbart.

Men ifølge et brev sendt fra Nav til Arbeids- og sosialdepartementet søndag forrige uke kommer det fram at praksisen først ble endret juni 2019, et halvt år senere enn det Hauglie fortalte, skriver NRK.

– Det var en klønete formulering. Det jeg forsøkte å få fram, var at Nav tok tak i saken umiddelbart, sier Hauglie til kanalen.

Arbeids- og sosialdepartementet sier til NRK at Hauglie ble informert muntlig om saken måneden før det hun sa på Dagsrevyen, altså november i fjor.

Departementet ble ifølge Hauglie opplyst om at Nav Klageinstans 18. desember stanset behandlingen av klage og ankesakene som omfatter problemstillingen. 25. februar ble alle saker som omhandlet kortvarige opphold i EU/EØS stanset og satt i bero av Nav Kontroll, skriver kanalen.

22. juni endret Nav praksis for kortere opphold i utlandet. Det er først nå i oktober de endret praksis som gjelder lengre opphold i utlandet.