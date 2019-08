Andrea (10) og Birthe (9) ble invitert inn til varaordførerens kontor etter denne skiltvaskingen

– Vi har alltid lurt på hva det skiltet egentlig var. Jeg trodde det var en mann som stod og danset, sier Birthe Ims Larsen til Aftenbladet.

I flere år har naboene gått forbi skiltet i Sandvedparken i Sandnes på vei til skolen og irritert seg over at det aldri ble vasket. En dag i sommer ble de så lei, at de tok med seg Zalo, vann og en stige ned og vasket det.

Bilde av jentene fikk mye oppmerksomhet i sosiale medier, og det gikk ikke lenge før varaordfører Pål Morten Borgli tok kontakt. Han ville invitere de inn på kontoret for å gi de en liten overraskelse.

– Vi tenkte vel at kommunen har viktigere ting å gjøre, så hvorfor kunne ikke vi bare vaske det skiltet. Så syns jeg det er ganske kjekt å vaske, sier Andrea Grude Tovslid.

– Jeg får faktisk ikke sove om det ikke er rent og ryddig på rommet, konstaterer hun.

– Et viktig motstykke

Det er kanskje en liten sak, men Borgli mener det betyr så mye mer. Bildet ble delt på Facebook-siden «Du vett du e fra Sandnes når...», en side det ifølge Borgli har vært en del negative ytringer mot kommunen på den siste tiden.

Bildet ble ifølge Borgli det viktigste motstykket på alt det negative på sosiale medier, og han måtte invitere de inn på kontoret.

– Folk kan kanskje lære at det er viktig at vi i blant kan gjøre noe selv, og at dette kan være en viktig lærdom for voksne. Dette sjarmerte meg virkelig, sier Borgli.

På rådhuset fikk jentene servert lunsj, og fikk hver sine kinobilletter.