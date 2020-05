Høie ber sykehjem åpne for mer besøk

Ved enkelte sykehjem har besøksforbudet vært praktisert for strengt, mener helse- og omsorgsminister Bent Høie (H). Nå kommer en ny veileder.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) vil at sykehjemmene legger bedre til rette for kontakt mellom beboere og pårørende. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

NTB-Bibiana Piene

Det er mulig å legge til rette for besøk, understreket Høie på den daglige pressekonferansen mandag.

– Vi mottar tilbakemeldinger om at besøksforbudet praktiseres strengt flere steder, sier Høie.

Besøksveileder

Streng praktisering av besøksforbudet kan skyldes smittefaglige vurderinger, men kan også bero på usikkerhet om hvordan man kan legge til rette for besøk på en god måte, mener helseministeren.

Derfor er helsemyndighetene nå i gang med en besøksveileder for sykehjemmene og andre helseinstitusjoner, varsler Høie

– Vi vil komme med noen gode råd for hvordan man kan ivareta godt smittevern og samtidig åpne opp for litt mer sosial kontakt, sier Høie til NTB.

Han mener at det for eksempel kan legges til rette for at sykehjemsbeboere og deres pårørende kan møtes utendørs.

Liten risiko

– For eksempel i en paviljong eller i hagen. Med gode smitteverntiltak er det nesten ingen risiko for smitte, sier Høie.

Han understreker samtidig at det er veldig viktig å unngå enda mer smittespredning på norske sykehjem. Så langt har 122 av de 213 koronadødsfallene i Norge skjedd på sykehjem.

– Men vi må også ta inn over oss den enorme helsemessige og sosiale belastningen det er for beboerne på helseinstitusjoner å ikke få ha kontakt med sine nærmeste. Det handler om å finne den rette balansen, sier Høie.

Ikke barnebarn

Folkehelseinstituttet (FHI) mener at det nå er så lite koronasmitte i samfunnet at besteforeldre igjen kan få besøk av sine barnebarn – dersom de opprettholder godt smittevern.

– Det er dagens gode nyhet til dem som har barnebarn, sa fagdirektør Frode Forland på mandagens pressekonferanse.

Han viser til at barn sjeldnere blir smittet og oftest får milde symptomer. Dermed er de også mindre smittefarlige.

Men foreløpig bør barn i hovedregelen ikke besøke besteforeldre som er på sykehjem, mener Høie.

– På sykehjem må dette skje mer regulert, sier han.