Sivilombudsmannen: – Uakseptabelt å plassere barn og unge i slike lokaler

Sivilombudsmannen gir sterk kritikk til SUS etter to besøk ved Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling. Sivilombudsmann Hanne Harlem sier til Aftenbladet at skjermingsrom lignet glattceller, og at avdelingen har brukt ulovlig tvang.