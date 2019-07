Bil fra Rogaland gikk rundt ved Lyngdal

– Bilen lå midt i veibanen. Selv om det vanligvis ikke er så mye trafikk i området, ble det nødvendig med manuell dirigering. Dette er nemlig den eneste veien som går til Korshavn ved Lyngdal, sier Margunn Rege Henriksen fra Stavanger.

Hun har selv landsted i nærheten av ulykkesstedet, og kom til stedet rundt tre kvarter etter at ulykken ifølge politiet skjedde: klokka 16.27.

Høy fart ved sving

– Bilen var helt inntrykt i fronten, så den har nok truffet autovernet. Ulykkesstedet er rett ved en sving der fartsgrensen er 80 kilometer i timen, sier Henriksen.

Hun sier at bilføreren var bevisst og oppegående da hun ankom stedet, men at han ble tatt med til sykehuset for sikkerhets skyld.

Ingen personskade

Politiet i Vest-Agder opplyser at ulykken, som skjedde ved Hagestadvatnet, antakelig skyldes at bilen har skrenset utfor veien og deretter gått rundt, og at ingen personer er skadet.