Landets første tropenatt i Stavanger sentrum

Flere tusen er ute og nyter gladværet som kom akkurat i tide til Gladmaten. Dersom du synes det er varmt nå er det bare å beholde badetøyet fremme til helga.

– Det skal bli mellom 30–34 grader i Stavangerområdet i helga, sier meteorolog Steiner Skare.

Årets første tropenatt

Årets første tropenatt fant sted i natt, og det blir nok ikke siste. Tropenatt vil si at temperaturen ikke faller under 20 grader gjennom hele natta - det var tilfellet tre steder på Vestlandet natt til torsdag.

Både i Stavanger Sentrum, Lysebotn og Svelgen i Sogn og Fjordane bikket ikke temperaturen under 20 grader i natt. Vestlandet var den eneste landsdelen med tropenatt i natt, men snart følger de andre landsdelene etter.

I Oslo skal det trolig bli tropenatt natt til lørdag. Flere steder langs kysten i Sør-Norge vil trolig oppleve tropenatt de neste dagene og kanskje også Nordland. Dette sier statsmeteorolog Terje Alsvik Walløe til NRK.

Carina Johansen

Pent vær

Torsdag melder meteorologene temperaturer opp mot 28 grader.

– I dag skal det bli pent vær med litt skyer, sier Skare.

Videre forteller han at det blir frisk bris de fleste områder, men at det kan utvikle seg til liten kuling mot kysten, sør for Obrestad.

Kan bli varmerekord

Både fredag og lørdag skal temperaturmåleren ligge langt over 30-tallet.

– Det kommer til å bli mellom 30–34 grader i Stavangerområdet i helga.

Varmerekorden for Rogaland ble satt i fjor med 34,4 grader. Om rekorden kan bli slått i helga gjenstår å se.

– Vi vet jo ikke noe om rekorden blir slått før i helga, men varmt blir det hvert fall, sier Skare.

Tommy Ellingsen

Varmest i fjordene

De varmeste temperaturene kommer ifølge Skare til å bli innover fjordene.

– Det blir nok varmest rundt Lysebotn området, sier han.

På spørsmål om folk kan vente seg fint vær svarer meteorologen klart ja.

– Kanskje for varmt for enkelte.

Pål Christensen

Strandguide

