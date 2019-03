I denne lille bilen skal de kjøre rundt halve jordkloden

Teamet fra Stavanger kaller seg for «Moose on the Loose» og består av Arnfinn Matre (41), Pia Warland (30) og Nils-Henrik Stokke (34).

– Noen reiser på ferie, vi drar på eventyr, sier Nils-Henrik Stokke, som er gründer og eier av Innovation Dock på Bryggerikaien i Stavanger Øst.

To av de tre i reisefølget er også kjærester og samboere, og Warland kaller turen for den ultimate ekteskapstesten.

– Vi er faktisk forlovet, så klarer vi dette, kan vi gifte oss, sier Pia Warland om forholdet til Nils-Henrik Stokke.

Kristian Jacobsen

Motor på 1,2 liter

Samboeren innrømmer glatt at det er en smule galskap å dra rundt halve jorden i en liten Opel Agila med en motor på 1,2 liter. Men det er også maks motorvolum for å delta i løpet. De tøffeste deltakerne har motor på 1 liter eller mindre, men maksgrensen er 1,2.

– Vi har kjent hverandre lenge alle tre, og det er ingen andre vi ville reist med, sier Stokke.

Alle er glad i å reise og har reist mye fra før.

– Jeg kommer akkurat fra en tur til Nord-Korea, sier Arnfinn Matre. Selv om de to andre i reisefølget er forlovet, er han ikke redd for å bli et femte hjul på vogna.

Kristian Jacobsen

– Jeg kjenner både Nils-Henrik og Pia, og med de to går det fint, sier Matre.

Innsamling til barn i Tanzania

– Hvordan skal dere underholde hverandre underveis?

– Jeg er jo flink til å synge, så jeg skal synge hele turen, fleiper Matre før han legger til at de har mye å prate om og at de tar med seg både musikk og lydbøker å høre på. De vil også bytte på å kjøre.

Målet med turen er å samle inn 200.000 kroner til å bygge et nytt dagsenter for psykisk utviklingshemmede barn i Moshi i Tanzania.

– Vi skal ikke bare gjøre det for moro, sier Stokke.

Privat

4655 meter over havet

Lørdag fikk de tre se bilen de skal kjøre i for første gang. Den ble kjøpt på Finn.no for 15.000 kroner og kjørt rett til verkstedet Craftworks i Sandefjord, der den er hevet, forsterket og ombygd for å tåle påkjenningen det er å kjøre utenfor allfarvei gjennom 22 land. De skal kjøre en sørlig rute gjennom alle de såkalte Stan-landene, blant annet på Pamir Highway. Det er ikke snakk om en motorvei, men en fjellvei som går helt opp til 4655 meter over havet.

Matre har vært fascinert av tanken om å delta i Mongol Rally helt siden han hørte om løpet for 8–10 år siden. Han har prøvd å rekruttere flere til å bli med, men Pia Warland var den første som virkelig ville gjøre alvor av planene.

Kristian Jacobsen

– Selvfølgelig ville jeg bli med til Mongolia. Det kuleste var å finne en som faktisk var giret på å gjøre det og ikke bare snakke om det. Det er noe med å oppleve steder som du ikke vil gjøre på en annen reise, og vi kjører gjennom en del land som jeg ikke ville ha reist til ellers, sier Warland.

Da hun brakte idéen videre til samboeren, hadde han ikke noe valg.

– Jeg kunne enten sende de to i en bil til Mongolia, eller jeg kunne bli med, smiler Stokke. Samme dag ringte han til Matre for å si at han måtte melde de på.

Kristian Jacobsen

Startskudd i Praha

Bortsett fra motorstørrelsen er det få regler. Deltakerne velger selv sin egen reiserute fra sitt eget hjemsted, men må samle inn minst 1000 pund til et veldedig formål og må klare seg på egen hånd.

22. juli går startskuddet utenfor Praha i Tsjekkia, mens målstreken i Ulan Ude i Russland er åpen fra 14. august til 16. september. Noen av bilene når aldri så langt, men 7 av 10 biler kommer seg helt fram.

Tidligere var målet Ulan Bator i Mongolia, men målet ble flyttet for å gjøre det enklere å billigere å frakte bilene hjem igjen. Det er ikke lov å forlate eller vrake bilen i målområdet, og deltakerne må betale for organisert transport tilbake.

Første gang løpet ble arrangert var i 2004. Da fullførte 4 av 6 biler. Nå er årlig mellom 250 og 300 lag som deltar. De fleste består av 2-4 personer.