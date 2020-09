Kommunalministeren avviser at Stavanger har fått for lite korona­penger fra staten

Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H). Foto: Fredrik Hagen

Stavanger-ordfører Kari Nessa Nordtun (Ap) mener at Stavanger kommune mangler mellom 80 og 90 millioner kroner fra staten i kompensasjon for manglende inntekter på grunn av korona. – De kan ikke få kompensasjon to ganger, svarer kommunalminister Nikolai Astrup (H).