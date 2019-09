I flere måneder har kommunene ikke blitt enige om bymiljøpakken, men etter regjeringens bompakke som sørget for at rushtidsavgiften fjernes, er det nå lokal enighet.

– Det at ordførerne er enige, er veldig viktig for alle. Situasjonen har vært veldig fastlåst. Nå vil regionen få flere milliarder fra staten, sier fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal.

Enigheten bygger på den felles skissen som sist fredag ble lagt fram av fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal , Stavanger-ordfører Christine Sagen Helgø og Sola-ordfører Ole Ueland. Sentrale elementer fra Sandnes-ordfører Stanley Wiraks skisse er også med.

– Skissen har mye som er klart, en del utredninger må gjøres, og noen spørsmål gjenstår, sier Ege Tengesdal.

– Nullvekstmålet skal nås

Enigheten skaper den plattformen Nord-Jæren trenger for å gå inn i nye forhandlinger med staten.

Det absolutt viktigste er den unisone enigheten om å fjerne rushtidsavgiften og innføre halv takst for elbiler.

I enigheten understrekes det nok en gang at nullvekstmålet skal nås, og at det kan innføres nye restriktive tiltak hvis det viser seg at trafikken øker.

Gjennomslag for Wirak

Wirak har fått gjennomslag for sin modell, at man nå får på bordet nye og oppdaterte beregninger av hvilke inntekter bomringene vil innbringe, og at man så tilpasser kostnader etter inntektsprognosene.

Et annet viktig element i avtalen er at de tre områdene Hundvåg, Tananger og Lura etter alt å dømme skal få lempet på bompengebelastningen. Det skal sees på både innkrevingsretning og plassering av bommene.

Det er også en del av enigheten at de to strekkene på E39, Hove-Ålgård og Smiene-Harestad tas ut av Bymiljøpakken og i stedet overføres til porteføljen til Nye Veier AS.

Ordførerne på Nord-Jæren tar det ikke for god fisk at det ikke blir bompenger på disse veiene, og understreker viktigheten av at staten redegjør for den totale bompengebelastningen i regionen.

Samferdselsminister Jon Georg Dale sa i forrige uke til Aftenbladet at han vil jobbe for å få fjernet rushtidsavgiften fra årsskiftet.

– Lokal seier

– Dette er en lokal seier, sier Stavanger-ordfører Christine Sagen Helgø.

Hun sier at det vil jobbes for å snu bommen på Bybrua i Stavanger, og at en i tillegg også skal se på bommene på Lura og i Tananger.

Wirak berømmer Frp

– Jeg er veldig glad for at vi er enige, sier Sandnes-ordfører Stanley Wirak.

– Jeg vil berømme Frp og samferdelsminister Jon Georg Dale som har stått på for å få dette gjennom, sier Wirak.

Han understreker at nullvekstmålet står fast.

– Jeg er overbevist om at denne blir den rette måten å gjøre dette på. Med 100 millioner mer i året vil vi få satset enda mer på kollektivsystemet, sier Wirak.

Håper på tretimersregel

– Tilbudet fra staten var for godt til å si nei til. Vi i Sola ønsket å ta bort rushtidsavgiften helt siden 2014, men nå er det økonomi til å gjennomføre det. Jeg håper alle kommunestyrene og fylkestinget vil godkjenne denne pakken, sier Sola-ordfører Ole Ueland.

– Vi har vært mot rushtidsavgiften hele veien, det at den fjernes løsnet det for oss. Jeg håper også at vi klarer å innføre tretimersregelen på ettermiddagen, sier Randaberg-ordfører Kristine Enger.

Hun understreket at det er en jobb å gjøre for å få ned kostnader i prosjektene.

Neste forhandlingsmøter med staten vil skje 2. oktober og 14. oktober.