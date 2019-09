Jourhavende jurist i Sør-Vest politidistrikt, politiadvokat Trude Sem Langfeldt, sier til Aftenbladet at det foregår en ransaking på den aktuelle adressen i forbindelse med etterforskningen av en straffesak.

Tommy Ellingsen

Sør-Vest politidistrikt har pågrepet og siktet en mann i 70-årene for brudd på våpenlovgivningen. Ifølge Langfeldt er han allerede avhørt.

– Det er foreløpig ikke tatt stilling til om han skal begjæres varetektsfengslet, sier politiadvokaten.

I en pressemelding torsdag klokken 17.51 opplyser jourhavende jurist Erik Engløkk følgende:

- I forbindelse med straffesaken ble det gjort undersøkelser i mannens bolig på Gausel i Stavanger. Det er beslaglagt våpen og ammunisjon. Det er også gjort funn av gjenstander som kan stamme fra Forsvaret, og derfor har Sør-Vest politidistrikt fått bistand fra Forsvaret.

Klokken 17.04 ankom Forsvaret stedet.

Aftenbladet kjenner til at det er funnet store mengder eksplosiver og våpen i bolighuset. Dette har jourhavende jurist foreløpig ikke bekreftet.

Destruerer eksplosiver på stedet

Sør-Vest politidistrikt har gjort funn av eksplosiver, og har torsdag fått bistand av bombegruppen i Oslo.

Disse eksplosivene skal ifølge det Aftenbladet får opplyst være i form av dynamitt.

– Eksplosivene er undersøkt og vil bli destruert fredag. I den forbindelse vil beboere i nabohus bli evakuert samme dag. Dette er av sikkerhetsmessige årsaker og følger egne rutiner, opplyser politiet videre.

Etablert boligområde

Funnet er gjort i et gammelt bolighus, i et veletablert boligfelt som ligger inntil et friluftsområde. Politiet har sperret av store områder ved skogen.

Brannvesenet er også på stedet, og har spadd og saget med motorsag.

Stadig flere politifolk ankommer stedet for å delta i den store ransakingen.

Klokken 17.15 er politiet i gang med å varsle naboene om hva som skal skje.

Naboer evakueres

Det vil pågå undersøkelser utover kvelden torsdag, men politiet har kontroll på situasjonen. Det aktuelle området er sperret av, og politiet vil holde vakt gjennom natten.

Ifølge politiet er det ingen grunn for beboere i området til å være bekymret for situasjonen.

Teltet som politiet har satt opp foran huset forklarer politiadvokat Trude Sem Langfeldt med at det regner.

– Teltet er der for å bedre arbeidsforholdene for politiet, sier Langfeldt.

Politiet vil komme tilbake med mer informasjon fredag.