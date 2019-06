På den ferske meningsmålingen fra Respons Analyse, utført for Aftenbladet, er Høyre fortsatt kommunens største parti.

– Vi er ikke glad for bompenger, men vi kommer ikke utenom hvis Jæren skal få nye veier og ny utvikling.

Det har vært Høyres budskap i de mange rundene som endte med at en ny bomring for Klepp og Time ble kjørt rett i grøfta.

I Time ble bompakken til slutt vedtatt med 17 mot 10 stemmer fra Frp, SV, MDG, Sp og Sverre Heskestad (H). Ap sa først nei, men snudde da den interne bommen på Bryne ble flyttet til grensen i Hå. Siden Klepp seinere sa nei, ble hele saken lagt død.

Stabilt for Høyre

Høyre får nesten samme oppslutning som på målingen i mars i år; 29,1 prosent og 8 representanter i kommunestyret, som i dag.

– Jeg tenkte at bomsaken kunne slå negativt ut for oss, kommenterer ordfører Reinert Kverneland.

Han antok videre at mange tenkte at han og Høyre hadde hatt ordførervervet lenge nok, han har selv sittet med klubba i åtte år, og at det også kunne slå ut.

– Men så får vi slike tall. Vi er helt stabile, og vi er en av de beste Høyre-kommunene i Rogaland. Det er jeg godt fornøyd med. Nå skal vi stå på videre. Målet er å sprenge grensen på 30 prosent. Det er ikke umulig, sier Kverneland.

Dagens posisjon har imidlertid knappest mulig flertall, etter den siste målingen.

Ett mandat kan avgjøre

Hovedårsaken er at de to samarbeidspartiene, Frp og KrF går tilbake:

Frp som tydeligst har sagt nei til en ny bomring på Jæren, går ned med 6,5 prosentpoeng til 9,4 prosent på den korte tiden fra målingen i mars til nå. Ved siste valg var oppslutningen imidlertid 11,3 prosent. Med de nye tallene vil Frp få to i kommunestyret, mot tre i dag.

– Dette var drastisk, sukker gruppeleder Petter Lorentz Stabel (Frp).

Han forstår likevel litt av resultatet; partiet har kommunisert litt utydelig på landsplan.

– Og folk har allerede kanskje glemt hele bomringen, at vi vant den kampen på Jæren, sier Stabel.

Minus en for KrF

KrF går fram fra 9,8 til 11, 3 prosent på målingen fra mars til juni. Oppslutningen ved siste valg var 14,7 prosent, og partiet vil miste sitt fjerde mandat i kommunestyret.

Venstre beholder sin representant, slik at «makta» i Time til sammen har 14 av 27 representanter - hvis H, Frp, KrF og V vil samarbeide om en ny periode.

Bjarne øser seg ikke opp

Men nå fosser opposisjonen fram - slik partiene også gjør på landsplan. Aller størst framgang har Sp med sin profilerte listetopp, Bjarne Undheim.

– Jeg lever i håpet om at framgangen for Sp i landet vil nå valget i Time, sa Undheim i mars.

Knut S. Vindfallet

Da merket ikke partiet lokalt noe særlig til Sps medvind i landet. Undheim slo fast at folk på Jæren er stabile. De hoppet ikke på nye trender selv om de var gode. Nå går Sp fram fra 12,4 til 16,1 prosent på målingene, og blir kommunens tredje største parti. Selv om Sp går fram med 3,2 prosentpoeng i forhold til valget, får partiet fortsatt fire mandat i kommunestyret.

– Dette er jo positivt. Men gallup er gallup og valg er valg. Så jeg øser meg ikke opp, sier Undheim.

SV dobler

SV gjør et brakvalg, har bare en representant i kommunestyret, Michael Evans, og dobler nesten oppslutningen fra valget i 2015. Partiet får inn to representanter.

– Med vår gode politikk, skulle vi hatt 60 prosent oppslutning, humrer Evans.

For mange er enig med SVs viktigste saker, men de stemmer likevel ikke på partiet.

-Det er dilemmaet vårt, sier han.

Også Miljøpartiet de grønne får en fin økning, uten at de får inn mer enn en representant i kommunestyret.

- Utrolig spennende, dette, synes Jone Edland, listetopp for Ap, kommunens nest størst parti.

Kan han ta turen fra plogfabrikken til ordførerkontoret?

Jone ser muligheten

I målingen har Ap 21,4 prosent og går fra fem til seks i kommunestyret. Det kan bane vei for at Jone Edland kan ta veien fra plogfabrikken til ordførerkontoret på Bryne.

– Det flotte er at partiene vi gjerne vil samarbeide med, også går fram. Kjempeflott. Nå kan det stå bare om ett mandat før det blir et skifte i Time. Vi får legge inn et ekstra gir og kjøre på for at det blir mulig, sier Jone Edland.

Pål Christensen

I meningsmålingen som ble tatt opp i sist uke, har Venstre det siste mandatet, mens Frp er nærmest til å ta dette. Et skifte vil uansett ikke endre maktbalansen 14–13 mellom dagens to blokker - hvis da samarbeidet fortsetter etter et nytt valg.