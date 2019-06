Fire store kjemper om ordførerkjedet i Hå

I 2015 gjorde det som i dag er Hålista et brakvalg i Hå med hele 31 prosent av velgerne. Aftenbladet møtte partiet på et grupperom i 2. etasje på rådhuset. Der satt seierherrene isolert og jublet for seg selv mens de andre partiene snakke sammen i 1. etasje.

Terje Mjåtveit ble ikke ordfører eller varaordfører. De andre fant sammen for å holde Nærbølista borte fra makten. Nå er mye annerledes. Samarbeidet mellom de andre partiene sprakk for et par år siden da Høyre og Frp brøt ut. Alle unntatt Sp sier til Aftenbladet at de kan samarbeide med Hålista. Det gjør det politiske landskapet mye mer åpent enn i 2015.

– Akkurat det er veldig gledelig, sier Terje Mjåtveit, som jubler over tallene Aftenbladet har fått fra Respons Analyse. Han tror Hålista er mye mer spiselig for de andre partiene nå som bygdelista favner alle i kommunen også i navnet.

Det har de jobbet mye med. Hålista skal være en liste for hele kommunen, noe Mjåtveit insisterer på at de var også den gang de kalte seg Nærbølista og Samlingslista for Søre Hå.

– Denne målingen er helt fantastisk for oss. Nesten 10 prosentpoeng fram på tre måneder er mye bedre enn jeg hadde forventet. I tillegg pleier vi alltid å gjøre det mye bedre i valg enn på slike målinger, så dette er jeg utrolig fornøyd med.

Det er likevel en del igjen til de når 31 prosent slik de gjorde ved valget i 2015. Det betyr at partiet mister to mandater i kommunestyret.

Personkjemi

Han tror framgangen skyldes noen politiske saker som de har vært veldig klare på.

– Vi var først med å fronte at vi ikke vil ha bommer. Den eneste bommen jeg kan akseptere i Hå, er den som oppstår naturlig når kyr passerer over veien, humrer han.

Hvis vi tar tallene i dagens måling og legger sammen mandatene for utbryterne Høyre, Frp med Hålista, har de tre partiene et knapt flertall. Det samme skjer hvis vi legger sammen Hålista med KrF og Ap. Det er derfor ingen overdrivelse å kalle Terje Mjåtveit en krumtapp når makta i Hå skal fordeles til høsten.

I rådhuset får Aftenbladet vite, av enkelte sentrale aktører, uten at de vil fronte det offentlig, at det ikke nytter å se kun til tallene i Hå-politikken, personkjemi spiller en vel så viktig rolle.

Pelsdyr

Mjåtveit legger til at Hålista har vært veldig klare på at de ikke ønsket en storkommune. Det tror han håbuen liker. Han ser heller ikke bort fra at pelsdyrsaken spiller inn.

– Det er greit at de «såkalte partiene» lokalt støtter pelsdyrnæringen, men det nytter ikke når moderpartiene gjør noe helt annet. De skryter lokalt av at de har kontakter inn til makta i Oslo siden de er med i et nasjonalt parti, men vi ser i pelsdyrsaken at det betyr null og niks.

Det er ikke så lett å plassere Hålista langs den politiske aksen, men på et område skiller de seg ut med uvanlig klar tale.

– Vi vil holde på kristendommen. Det skjer så mye løye for tiden at vi må passe på de gode lokalsamfunnene vi har i Hå. Kristendommen er en kampsak for Hålista.

Etter å ha tenkt seg om, mens han jobbet på spreng for å få kontroll over noen kviger, ringer Mjåtveit opp igjen.

– Jeg tror mange har lagt merke til at vi forslo å bevilge 5 millioner kroner til de som jobber med syke og eldre i kommunen. De andre partiene stemte det ned, men jeg kan love at hvis vi kommer i posisjon, så kommer det 5 millioner kroner ekstra til sliterne i omsorgsyrkene.

Pål Christensen

Skrettingland

Varaordfører Mons Skrettingland (H) sitter på nabokontoret og konstaterer at Høyre er litt på stedet hvil med en liten dupp fra marsmålingen. Han er åpen for å samarbeide med absolutt alle inkludert Hålista, men han har likevel det han kaller en prioritet nummer én.

– Den er det samme som ved sist valg. Høyre, KrF, Senterpartiet og Frp. Denne målingen hadde gitt oss 20 mandater og klart flertall. Og mitt forslag er at det største partiet får ordføreren.

Han legger til at målingen tilsier at Høyre nå kommer til å legge inn et ekstra gir for å vokse seg større fram mot valget.

Asgeir Lode

Vil ikke samarbeide

Svein Høyland er toppkandidaten til Senterpartiet.

– Det er på tide at Hå får en ordfører fra Sp. Hvis dette resultatet står seg ved valg, har vi en klar forventning om å få ordføreren.

I likhet med Mjåtveit bruker han ordet «fantastisk» om meningsmålingen. Partiet går fram ett prosentpoeng fra mars, men kanskje vel så viktig er den kraftige framgangen fra valget i 2015 da de havnet på 9 prosent.

Høyland vil fortsatt ikke samarbeide med Hålista. Han trives med dagens samarbeidspartnere, Ap og KrF. Begrunnelsen er at bygdelista er uforutsigbare.

– Det handler om måten de oppfører seg på. Vi merket det spesielt godt i budsjettforhandlingene.

Han er heller ikke fremmed for et samarbeid med Høyre og Frp, men altså ikke med Terje Mjåtveit og Hålista, selv om Høyland sier at de i mange saker likner på Senterpartiet.

– Er problemet at dere ligger for nær hverandre?

– Nei, det vil jeg ikke si.

Han tror framgangen til Senterpartiet i Hå handler litt om at de har god, nasjonal glid og at pelsdyrsaken er en viktig sak i Hå.

– Vi er det eneste partiet som har stått opp for pelsdyrnæringen både nasjonalt og lokalt. Det legger folk merke til. Krokodilletårene til de andre partiene blir avslørt, sier 1. kandidat Høyland.

Pål Christensen

Mer pelsdyr

Aftenbladet kaprer ordfører Jonas Skrettingland (KrF) i Stavanger. Han er i byen for å skrive under en avtale om planleggingsbidrag fra Hå til dobbeltspor på Jærbanen, noe som har vært en kampsak for Skrettingland.

– Det er ikke «jille» tall Aftenbladet kommer med. Marsmålingen var eksepsjonelt bra for KrF, men jeg liker ikke at vi går tilbake i forhold til valget i 2015.

Han medgir at pelsdyrsaken nok kan spille inn.

– Det er ikke en god sak for partiet. Vi har landbruksministeren, og da tror jeg nok pelsdyrsaken slår inn på tallene.

De nedslående prosentpoengene i meningsmålingen får fylkets sprekeste ordfører til å finne fram de politiske løpeskoene. Tallene virker mobiliserende. Nå skal farten opp i valgkampen.

– Vi er så vidt i gang. Framover skal KrF være veldig tydelige. Vi skal få fram at KrF vil være en bærende faktor i Hå-politikken også i neste periode. Folk vil ha en trygg og forsvarlig styring. Det får de med KrF.

Han er ikke overrasket over bykset framover for Hålista og Terje Mjåtveit.

– Før marsmålingen hadde de så vidt kommet i gang, sier han og legger til at det er for tidlig å snakke om samarbeidskonstellasjoner. - Valgresultatet får avgjøre hvem som skal samarbeide med hvem.