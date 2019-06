– Innertier for trehusbebyggelsen, sa en imponert ordfører Odd Stangeland (Ap) på vei ut av møtet.

Nå dropper kommunen trolig planene om et nytt kommunalt kulturhus. Det vil være meningsløst å bygge et konkurrerende bygg som det uansett vil ta mange år å lose gjennom den lokalpolitiske kverna.

– Dette åpner opp for å satse på kulturkvartalet i Egersund sentrum. Her ligger den nye, store kulturscenen, her ligger Sangerlosjen, Skrivergården, kulturskolen og Feylingbue. Nå kan hele sentrum bli vitalisert og det kommer til å skje enda mye mer kjekt i Egersund enn det allerede skjer i dag, sier ordføreren.

Byteltet

Det har lenge vært klart at egerunderne savner et skikkelig kulturhus. I dag heter kinoen Egersund kulturhus, men alle som steller med kultur vet at den først og fremst er en kino. Et alternativ har vært det kommunale byteltet. Det jodler imidlertid på siste verset og blir neppe fornyet. Egersund arena er pinsevennenes storstue og kan egne seg som kulturhus, men ligger utenfor sentrum og har noen begrensinger knyttet til eierskapet. Grand Hotell har lenge savnet en storstue, en storscene til konserter og konferanser og nå tyder alt på at den kommer.

Kjell Vidar Nygård (H) skrøt av eierne. Det er Grand AS som skal bygge kulturscenen. Bak Grand AS og de andre Grand-selskapene står familien Teigen. Det er de som bokstavelig talt eier halve Egersund i tillegg til Fjord Line og mye annet.

– Det er utrolig flott at vi har eiere som vil satse og være med på å skape liv og røre i Egersund, mente Nygård.

Roger Sæstad (Ap) sa det med ett ord som han for anledningen stjal fra Tønes.

– Sakki!

Advarer

Selv om begeistringen er stor, har hotelldirektør Geir Sølve Hebnes Sleveland et lite «men» på lur.

– For at dette skal være mulig, for at eierne skal satse på et slik prosjekt, må kommunen være med og heie. Blir det for mange motbakker, får vi det ikke til. I tillegg må det komme en havnepromenade på utsiden av buene. Vi må ha rømningsvei langs havna og kan ikke bygge uten en slik promenade.

Tirsdag presenterte arkitekt Hans Jørgen Moe mulighetene. Han ønsker å bygge en black box som kan være fleksibel. Den må ta opp til 600 publikummere. Dermed kan den ta alt fra store konserter til den populære oktoberfesten. Rommet kan seksjoneres til mindre arrangementer, men viktigste av alt, i følge direktør Sleveland.

– Det kan romme andre aktiviteter som konferanser og servering. Det er ikke økonomi i Egersund for en ren kulturscene. Det er kun sammen med det andre at det hele kan gå rundt

Muskler

Fasaden i begge kortenden blir viktige. Mot havna blir fasaden en del av sjøburekka. Her foreslår arkitekt Moe en moderne fasade, men samtidig en fasade som respekterer sjøbuene rundt seg. I motsatt ende, ut mot Strandgaten, ligger det staselige Kiellandhuset. I dette huset kommer inngangen. Første etasje i nybygget blir parkeringsplass som i dag.

– Vi har vært rundt og lært. Vi har møtt Pål Mangor Kvammen på Stavangeren og vi har besøkt Union scene i Drammen. Det er veldig bra at vi har eiere som har muskler til å satse, samtidig som de heier fram et slikt unikt prosjekt, sier direktør Sleveland.

– Men det har vært en skikkelig krevende oppgave å få til midt i indrefileten i Egersund, repliserer arkitekt Moe.