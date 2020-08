Stenger konsert-teltet i Egersund etter knusende kritikk

Mandag leverte skjenkekontrollen en knusende rapport om forholdene under lørdagens konsert. Like etterpå ble det avholdt møte mellom kommunen og arrangøren. Etterpå ble teltet stengt.

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

Det var høy stemning i teltet lørdag. Foto: Anders Fjellberg

– Da var eventyret over, sier Arild Sleveland.

Mandag kveld fortalte han at alle konserter blir avlyst i tiden framover og teltet pakket ned. Meldingen førte til mange «klapp på skulderen». Sleveland er en populær arrangør i Egersund som steller i stand mye kjekt i byen. Nå får han også stempelet «seriøs arrangør» av Eigersund kommune.

– Usedvanlig negativ rapport

– En usedvanlig negativt ladet skjenkerapport, de siste to dagers negative oppslag i riksmedia, kombinert med en økende smittetrend i hele landet gjør at vi nå velger å ta vår del av dugnadsansvaret og stenge ned Sommerteltet for i år, sier Sleveland.

Han forteller at det har vært usedvanlig krevende å gjennomføre konsertene, spesielt med tanke på kombinasjonen alkohol og smittevern.

- Vi har hatt noen aldeles magiske intimkonserter med store navn som Gunslingers, Ingenting, Carina Dahl og Vidar Villa. At alt dette skulle gå an i løpet av en sommer i lille Egersund hadde vi ikke trodd at skulle være mulig for bare noen måneder siden, men vi klarte i samarbeid med artister og bookingbyrå å få til levelige forhold for alle parter.

Sleveland håper at folk som har besøkt teltet har følt seg trygge og godt ivaretatt.

- Nå gjenstår det bare å pakke ned et tomt telt. Det er trist, men nødvendig.

Får ros fra kommunen

Kommunikasjonssjef Leif Broch i Eigersund kommune forteller om et godt og konstruktivt møte sent mandag ettermiddag der «kommunen fikk et klart inntrykk av at det var en seriøs arrangøren som tok situasjonen på største alvor.»

Han forteller at arrangøren hadde klare motforestillinger til rapporten fra skjenkekontrollen og fremstillingen i media av konsertkvelden.

– Bakgrunnen for møtet i dag var på dette tidspunktet utelukkende å få høre deres versjon med bakgrunn i den store medieinteressen denne saken hadde fått. Dette også som et utgangspunkt for å kunne planlegge videre saksbehandling av skjenkekontrollens rapport, sier Broch.

Han har stor respekt for den avgjørelsen arrangøren har valgt å ta.

– Det å gjennomføre alle former for større offentlige arrangementer i den pågående smittesituasjon, er svært krevende og vi ser jo også at andre arrangører velger å ta slike valg med bakgrunn i en smittesituasjon - som nå endrer seg daglig, over hele Norge, våre naboland og ellers i verden, sier Broch.

Høyt alkoholnivå

Rapporten det vises til hevder «det var tydelig brudd på smittevern.» Kontrollørene beskrev gjester som sto og danset ved bordene og folk som vandret i lokalet. «Det ble ikke holdt én meter av noen av gjestene.» I tillegg beskrives «beruselsesnivået som generelt høyt».

– Hva skjer videre i denne saken fra kommunens side?

– Saken vurderes opp mot ordinære rutiner for slike rapporter.

– Gjør dere noe mer i tilknytning til teltet?

– Nei.

– Kommer dere til å gjennomføre smittesporing?

– Det er viktig å ha klart for seg at det ikke er rapportert om noen smittetilfeller knyttet til teltet og det er derfor lite aktuelt å sette i gang noen smittesporing, sier Broch.

Ifølge kommunikasjonssjefen har kommunen foreløpig ikke tatt stilling til om de kommer til å trekke tilbake skjenkeløyvet.